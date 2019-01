Berlin Sind die Grenzwerte für Stickoxid und Feinstaub zu niedrig bemessen und wissenschaftlich unseriös? Die Debatte über mögliche gesundheitliche Folgen der Abgase und Diesel-Fahrverbote in den Städten geht weiter. Jetzt schaltet sich der Bundesverkehrsminister ein: Die Initiative der mehr als 100 Mediziner zu den Abgas-Grenzwerten sei ein wichtiger Beitrag, um „Sachlichkeit und Fakten“ in die „ideologische Debatte“ zu bringen, lobte CSU-Politiker Andreas Scheuer und sieht Brüssel gefordert. Jetzt müsse auf europäischer Ebene darüber beraten werden, die umstrittenen Grenzwerte auszusetzen und neu zu prüfen. „Wenn über hundert Wissenschaftler sich zusammenschließen, ist das schon einmal ein Signal“, sagte Scheuer.

Eine Gruppe von Lungenärzten hat die geltenden Werte und ihre Wirkung auf die Gesundheit angezweifelt. Die rund 100 Pneumologen halten die Grenzwerte für viel zu niedrig, stellen die wissenschaftliche Grundlage infrage, fordern ihre Aussetzung. Sie bekommen Rückendeckung vom Bundesverkehrsminister.

Scheuer plädierte für „eine vernünftige Herangehensweise an die Grenzwerte“ und sprach sich dafür aus, auch die Messmethoden zu überprüfen.

Der Deutsche Anwaltverein sieht in den Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge in den Innenstädten einen Grundrechtsverstoß. Der Wirtschaftsrat der CDU geht jetzt noch einen Schritt weiter und fordert einen Aufschub der Diesel-Fahrverbote. Bis Ergebnisse vorliegen würden, sollte es ein Moratorium für bereits beschlossene Diesel-Fahrverbote geben. Kritik an dem Vorstoß der Lungenärzte und der Forderung von Verkehrsminister Scheuer kommt vom Koalitionspartner SPD und der Opposition. Zweifel am Urteil der Lungen-Ärzte hat auch der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, Cem Özdemir (Bündnis 90/die Grünen). „Es ist doch ungewöhnlich, dass Kritiker sich erst jetzt zu Wort melden: Über zehn Jahre nach Festlegung der gesetzlichen Grenzwerte und zu einem Zeitpunkt, wo im vierten Jahr des Abgasskandals nun wirklich jedem klar geworden ist, dass die Autokonzerne einiges nachzubessern haben“, sagte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.