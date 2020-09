„feldwebelin“ Und „oberstleutnantin“: Weibliche Dienstgrade in Bundeswehr geplant

Berlin Das Verteidigungsministerium bereitet nach langem Zögern eine Einführung weiblicher Dienstgrade vor. Nach Unterlagen, die der „Welt“ vorliegen, wird Ministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Dienstag kommender Woche ein entsprechender Vorschlag zur Entscheidung vorgelegt, nachdem Staatssekretär Gerd Hoofe sowie zwei Abteilungsleiter den Vorschlag abgesegnet haben. Kommen damit etwa „Feldwebelin“, „Bootsfrau“ oder „Oberstleutnantin“?

Die Diskussion gibt es so lange wie Frauen in den Streitkräften sind. Bis ins Jahr 2001 konnten sie sich nur im Militärmusikdienst oder im Sanitätsdienst verpflichten. Den Weg in die kämpfende Truppe machte erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes frei. Inzwischen stehen ihnen alle Laufbahnen offen.

22 500 Soldatinnen

Mehr als 22 500 Soldatinnen leisten inzwischen ihren Dienst bei der Bundeswehr – Tendenz steigend. Damit sind rund zwölf Prozent der insgesamt 183 000 Soldaten Frauen. So sind „Frau Major“ und „Frau Fregattenkapitän“ in den Alltag der Streitkräfte eingezogen. Und bei internen Diskussionen sind es oft weibliche Offiziere, die bislang gegen „gegenderte“ Dienstgrade argumentieren.

„Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist durchgängiges Leitprinzip im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung“, sagt eine Sprecherin. „Als eine von vielen Fragestellungen ist dabei auch die Frage der sprachlichen Gleichbehandlung seit Längerem Bestandteil von Diskussionen.“

Keine Hauptfrau

Es soll wohl auch Ausnahmen bei den Bezeichnungen geben. Die Planungen sehen laut „Welt“ vor, „die Begriffe Hauptmann und Oberst nicht zu gendern“. Es soll also keine Hauptfrau und keine Oberstin geben, sehr wohl aber eine Oberstleutnantin oder eine Brigadegeneralin.

Der Bundeswehrverband ist gegen weibliche Dienstgrade. „Tatsächlich kennen wir als Verband fast nur Frauen, die eine solche Änderung ablehnen“, sagte Verbandschef André Wüstner dem „Spiegel“. Die Debatte lenke von den echten Problemen ab – moderne Ausrüstung und die Verbesserung der Einsatzbereitschaft.