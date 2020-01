Berlin Kaum jemand hält sich selbst für einen Spitzenverdiener – doch blickt man in die Steuererklärung, sind die Deutschen ein Volk der Reichen. Fast jeder Elfte verdient so viel Geld, dass er den Spitzensteuersatz zahlen muss. Mehr als 3,5 Millionen Bundesbürger betraf das 2015. Für 2018 geht die Bundesregierung bereits von mehr als vier Millionen Spitzensteuersatz-Zahlern aus.

Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent ist für Top-Verdiener gedacht – er wird in Deutschland nur noch durch die sogenannte Reichensteuer von 45 Prozent getoppt, die für sehr hohe Einkommen anfällt. Den Spitzensteuersatz dagegen zahlten 2015 auch 1,7 Millionen Arbeitnehmer, die nicht viel mehr als 5000 bis 7000 Euro brutto verdienten. Das geht aus der Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. 5000 bis 7000 Euro – das ist etwa das 1,5-fache des Durchschnittseinkommens. 1965 fiel man erst mit dem 15-fachen unter den Spitzensteuersatz.

Diese Erkenntnis sorgt in Berlin angesichts voller Kassen für eine ungewöhnliche politische Allianz: FDP und Linke trommeln für eine Senkung des Spitzensteuersatzes. FDP-Chef Christian Lindner sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Es ist eine Schande, dass sich der Spitzensteuersatz bis tief in die Gesellschaft vorgefressen hat. Hier reden wir nicht über Manager und Profifußballer, sondern den Facharbeiter in der Autoindustrie oder die Personalreferentin in einem mittelständischen Betrieb.“ Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ergänzte: „Wir sollten diese Menschen mit mittleren Einkommen aus der Spitzenbesteuerung rausholen.“

Tatsächlich sind die 42 Prozent der niedrigste Spitzensteuersatz, den Deutschland in der Nachkriegszeit je hatte. Er gilt seit 2005. Zuvor lag er deutlich höher, bei bis zu 56 Prozent von 1975 bis 1989. Die heutigen 42 Prozent fallen dabei nicht auf die gesamten Einkünfte an, sondern auf den Anteil oberhalb eines zu versteuernden Einkommens von rund 56 000 Euro (2019).