Berlin Angesichts der eingetrübten Konjunktur muss die Große Koalition beim Bundeshaushalt den Gürtel enger schnallen. Oberste Priorität ist es, im Etat 2020 erneut eine „Schwarze Null“ zu schaffen, also einen Haushalt ohne neue Schulden, wie am Montag aus dem Finanzministerium verlautete. Die Spielräume für zusätzliche Ausgaben werden geringer. Es gehe darum, die „richtigen Prioritäten“ zu setzen und den sozialen Zusammenhalt in Deutschland zu stärken.

Die Bundesregierung hatte ihre Prognose für das Wachstum der deutschen Wirtschaft deutlich gesenkt, und zwar auf ein Plus von lediglich noch 1,0 Prozent. Das Bundeskabinett will die Eckwerte des Haushalts am Mittwoch beschließen.