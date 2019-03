Berlin Tausende Kriegsverbrecher, die sich in der Flüchtlingskrise als Asylbewerber ausgegeben haben und in Deutschland trotz zahlreicher Hinweise in der Flüchtlingskrise nicht von der Justiz verfolgt wurden – das Bundesinnenministerium bestätigte die Informationen der Bundesregierung als Antwort auf eine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion. Innenminister Horst Seehofer (CSU) will Klarheit und hat eine Untersuchung angeordnet, fordert einen „sehr genauen Bericht“ über die Vorkommnisse, die zum großen Teil vor seiner Amtszeit liegen.

Laut Bundesinnenministerium sind in den Jahren 2014 bis 2019 rund 5000 Hinweise des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an das Bundeskriminalamt und den Generalbundesanwalt über Asylbewerber und Flüchtlinge gegangen, die auf „Straftaten nach dem Völkerrecht“ hindeuteten. Doch habe es lediglich 129 Verfahren gegeben.

Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 habe es allein 3810 Hinweise auf mögliche Kriegsverbrecher gegeben, die als Flüchtlinge ins Land gekommen seien. Demgegenüber standen allerdings nur 38 Ermittlungen, wie es in der Antwort der Bundesregierung heißt. Warum ging die Justiz den Warnungen und Hinweisen aus dem Flüchtlingsbundesamt nicht konsequenter nach? Die hohe Zahl habe es unmöglich gemacht, allen Fällen nachzugehen, hieß es aus dem Bundesinnenministerium.

Schutz für Kriegsverbrecher? FDP-Innenexpertin Linda Teuteberg, die die Versäumnisse mit der Parlamentarischen Anfrage aufgedeckt hatte, fordert umfassende Aufklärung und Konsequenzen. Jetzt soll sich auch der Innenausschuss mit dem Thema beschäftigen, das Innenministerium in der nächsten Sitzung berichten.

„Mich haben die Zahlen und noch mehr die erste lapidare Reaktion des Bundesinnenministeriums schwer irritiert“, erklärte Teuteberg. Dass konkrete Hinweise auf Kriegsverbrechen in Deutschland offenbar über Jahre hinweg nicht weiter verfolgt worden seien, „das hätte ich mir so nicht vorstellen können“, so die Liberale.

Zwar seien die zuständigen Behörden 2015 und 2016 in einer besonders schwierigen Situation gewesen. „Dass es bei insgesamt 3800 Hinweisen aber gerade einmal zu 28 Ermittlungsverfahren kam, ist mehr als befremdlich“, kritisiert Teuteberg.