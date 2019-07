Berlin Die Bundesregierung will in ihrer Förder- und Strukturpolitik umsteuern und damit verhindern, dass sich immer mehr Menschen im Lande von Wohlstand und Fortschritt abgehängt fühlen. Ziel ist es, strukturschwache Städte, Gemeinden und Regionen im Osten, aber auch im Westen des Landes gezielter und wirksamer zu fördern. „Das Ziel ist, den Menschen überall, in allen Regionen Deutschlands, die Chance zu geben, dort zu leben, wo sie auch leben wollen“, formulierte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als Anspruch. Dabei erklärte sich der Bund auch grundsätzlich bereit, überschuldeten Kommunen im Lande beim Abbau von Altschulden zu helfen. Wie das allerdings geschehen soll, muss noch mit den Bundesländern ausgehandelt werden.

Das Bundeskabinett verabschiedete auf Vorschlag der von Seehofer geführten und vor einem Jahr eingesetzten Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ ein Zwölf-Punkte-Programm, das in diversen Feldern ein weiteres Auseinanderdriften der Lebensverhältnisse im Land verhindern soll. Der Minister sprach von einem Programm für eine Dekade, das vermutlich einen zweistelligen Milliardenbetrag erfordern werde. Konkretere Zahlen nannte er allerdings keine.

Ein zentraler Inhalt des Programms ist, mit einem Umbau des Fördersystems für die gezielte Ansiedlung von Firmen und damit Jobs in Regionen mit Strukturproblemen zu sorgen – etwa in Gebieten mit einer rückläufigen Bevölkerungszahl. Auch der Bund will bei Entscheidungen über neue Ämter und Dienststellen diese Regionen bevorzugen. Daneben will der Bund mithilfe einer Infrastrukturgesellschaft die Internet-und die Mobilfunk-Versorgung dort gewährleisten, wo sich der Ausbau womöglich für Firmen wirtschaftlich nicht rechnet. Zudem sollen strukturschwache Räume bei der Verkehrs- und Bahnanbindung stärker berücksichtigt werden.