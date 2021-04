Frage des Tages: Finden Sie es richtig, dass der Bund mehr Rechte bei der Pandemiebekämpfung erhält?

Berlin Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag in Berlin. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen.

