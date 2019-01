Berlin Der Internationale Frauentag am 8. März ist in Berlin künftig ein gesetzlicher Feiertag. Das Abgeordnetenhaus beschloss eine entsprechende Änderung des Sonn- und Feiertagsgesetzes. Die Gesetzesänderung sieht zudem vor, dass der „75. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa“ am 8. Mai 2020 einmalig ebenfalls ein arbeitsfreier Tag wird.