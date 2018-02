Berlin Menschenrechtler, Umweltaktivisten und Verfechter von Demokratie können laut einem „Atlas der Zivilgesellschaft“ aktuell nur in 22 von 194 Staaten in Freiheit arbeiten. Zu dieser relativ kleinen Gruppe von Staaten, in denen man „uneingeschränkt in gesellschaftlicher Freiheit leben“ könne, zählt Brot für die Welt unter anderem Deutschland, Dänemark und Schweden, die Schweiz, Portugal, Finnland und Barbados. Das evangelische Hilfswerk hatte den „Atlas“ gemeinsam mit der Organisation für Bürgerbeteiligung Civicus erstellt und am Mittwoch in Berlin veröffentlicht.

Am anderen Ende der Skala – in der Gruppe der 21 Staaten ohne jeglichen Freiraum für zivilgesellschaftliche Aktivitäten – finden sich China, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Vietnam, der Iran und Nordkorea. In diesen Staaten sei der zivilgesellschaftliche Raum „komplett geschlossen“. Es herrsche eine „Atmosphäre der Furcht“. Jegliche Kritik werde schwer bestraft. Von Medienfreiheit könne keine Rede sein. Auch Kuba, den Sudan, Eritrea, Äthiopien und Bahrain gehören nach Ansicht der Autoren in diese Gruppe der Unfreiheit. Die USA, Frankreich, Großbritannien, Polen, die Niederlande und Österreich gehören laut „Atlas“ zu den 64 Staaten, in denen der zivilgesellschaftliche Spielraum etwas eingeengt ist.