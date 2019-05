Berlin Dramatik pur im Machtkampf bei der SPD. Mit ihrer Ankündigung, die Wahl zum Fraktionsvorsitz im Bundestag vom September auf kommenden Dienstag vorzuziehen, hat Fraktions- und Parteichefin Andrea Nahles ihre innerparteilichen Kritiker überrascht. „Die Führungsfrage ist jetzt zu klären“, sagt die Parteilinke Hilde Mattheis am Dienstag und ergänzt: „Die Debatte würde über die Sommerpause nicht aufhören.“

Bereits an diesem Mittwoch kommt die SPD-Fraktion zu einer Sondersitzung zusammen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Weitere Überraschungen bis hin zum Putsch nicht ausgeschlossen. Nahles Vorpreschen entsetzt etliche. „Warum erfahren wir erst wieder aus dem Fernsehen, dass Andrea Nahles die Vertrauensfrage stellt?“, empört sich der Abgeordnete Stefan Schwartze über den Stil der Vorsitzenden. Sinnigerweise äußert er sich über das stilvolle Kommunikationsmittel Twitter. „Entweder sie wird breit gestützt oder nicht“, twittert ein Mitarbeiter des Abgeordneten Michael Groß.

Die Unruhe in der Partei nach dem Wahlsonntag ist mächtig. Laut einer Online-Umfrage zweifeln zwei Drittel der SPD-Anhänger an der Parteivorsitzenden. Nahles drängt daher nach den historisch schlechten Wahlergebnissen bei der Europawahl und der Abstimmung zur Bremischen Bürgerschaft auf eine schnelle Entscheidung. Das ist die einzige Chance der 48-Jährigen, um zu verhindern, dass sich ihre parteiinternen Kritiker formieren.

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz, dem in Medien ein Interesse an dem Fraktionsvorsitz nachgesagt worden ist, dementiert. „Diese Frage stellt sich zurzeit nicht“, sagt er der Wochenzeitung „Die Zeit“. Ein halbherziges Dementi, und so schiebt Schulz die Bitte hinterher: „Der Fraktion sollte die Zeit gegeben werden, die letzten Entwicklungen zu analysieren.“

Zeit! Das ist die entscheidende Forderung der Nahles-Kritiker. Denn sie müssen sich erst organisieren, und so gibt es vorerst noch keinen offiziellen Gegenkandidaten zu Nahles. Aus Schulz’ Landesverband Nordrhein-Westfalen kommt am Dienstag kräftige Kritik gegen Nahles‘ Vorpreschen. „Wir als SPD sollten nach derartigen Wahlniederlagen in uns gehen und überlegen, wie wir uns inhaltlich neu aufstellen“, sagt Sebastian Hartmann, der nordrhein-westfälische Landeschef. Aus NRW wird auch der Schulz-Vertraute Achim Post als möglicher Kandidat für die Fraktionsspitze gehandelt. Wie auch immer: Die Sozialdemokraten sind in einer existenziellen Krise.