Berlin Christdemokraten streiten mit Christsozialen: Für Ex-Bundespräsident Christian Wulff oder Bundeskanzlerin Angela Merkel gehört der Islam zu Deutschland, für die anderen – vorneweg nun Horst Seehofer in neuer Funktion als Heimatminister – dagegen nicht. Diese Debatte ist genauso absurd wie die Debatte um die Einführung muslimischer Feiertage.

Ganz unabhängig davon, ob und wie Muslime ihre Religion nun praktizieren oder es gar nicht tun – die Mehrheit lebt gerne in unserem Land. Auch bei der Integration vor Ort hilft der Streit nicht weiter – im Gegenteil: Wer so spricht, verhindert geradezu, dass Deutschland Heimat wird und die gewünschte Identifikation mit unserem Land wächst. Die meisten Muslime bewegt, was uns alle beschäftigt: Wie geht es weiter mit Europa? Wie können wir unser Bildungssystem durchlässiger und zukunftsfähiger gestalten? Und wie schaffen wir es wirklich mit der Integration, damit Deutschland zur Heimat wird, damit unser großartiges Grundgesetz von allen gelebt wird – mit allem was dazugehört: Gleichberechtigung, Toleranz, Freiheit, zu glauben oder nicht zu glauben, und die Absage an jede Art von Fanatismus. Wie wäre es, wenn wir uns darauf verständigen könnten? Ein klares Bekenntnis zu den Werten der Aufklärung, die doch Europa, Deutschland und den Westen ausmacht: Wer sich zur liberalen Demokratie bekennt und danach lebt, gehört dazu. Der Rest nicht. Zum Rest gehören dann allerdings auch jede Menge Politikerinnen und Politiker von der AfD