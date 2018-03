Berlin Selbstverständlich gehört die Religionsfreiheit zu Deutschland. Artikel 4 unseres Grundgesetzes ist die Grundlage für das Leben eines jeden gemäß seiner religiösen Überzeugung. Dies gilt für Muslime in gleichem Maße wie für Katholiken und Protestanten auch. Selbstverständlich gehören auch hier lebende Muslime zu Deutschland. Wir wollen mit ihnen leben und nicht nur nebeneinander her. Historisch betrachtet ist Deutschland aber ein Land mit christlicher Tradition. Da gibt es nichts zu deuten, und dazu stehen wir ganz klar. Der Islam gehört für mich daher nicht zu Deutschland.

Eins ist für mich in dieser Diskussion jedenfalls ganz sicher: Der politische Islam gehört nicht zu Deutschland! Für Extremismus ist in unserem Land kein Platz. Hier gilt: Null Toleranz! Und zwar gegenüber islamistischen Terroristen wie Anis Amri, die im Namen des Islam Anschläge auf unschuldige Menschen vorbereiten und durchführen. Genauso null Toleranz gegenüber Hasspredigern wie Abu Walaa, die zu solchen Taten anstiften. Und null Toleranz gegenüber Islamisten wie Pierre Vogel, die zwar keine Gewalttaten begehen oder zu ihnen aufrufen, aber gleichwohl den Islam und das islamische Recht über unsere Rechtsordnung stellen.

Die große Mehrheit der Muslime aber lebt friedlich in unserem Gemeinwesen, ohne dass sie mit unserer Rechtsordnung in Konflikt gerät. Mit ihnen werden wir in der Deutschen Islam Konferenz unser Zusammenleben weiter gemeinsam gestalten.