Berlin gefährdet wissentlich Menschenleben

Frage: in Deutschland ist die Zahl der Corona-Infizierten deutlich angestiegen. Droht jetzt ein neuer Lockdown?

Blume: Nein. Aber dafür brauchen wir konsequentes Handeln dort, wo die Lage außer Kontrolle zu geraten droht. Das ist augenscheinlich in Berlin der Fall. Die Zahlen der Neuinfektionen in einzelnen Bezirken sind Anlass zur Sorge. Dort grassiert auch vor allem unter jüngeren Menschen die Unvernunft. Berlin ist in weiten Teilen Risikogebiet! Die Berliner Verwaltung ist hier offenbar unwillig, energisch einzuschreiten. Der rot-rot-grüne Senat in der Hauptstadt ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das muss sich schnell ändern. Es ist geradezu abenteuerlich, dass einzelne Bezirke die Amtshilfe der Bundeswehr ablehnen, weil sie ein gestörtes Verhältnis zur Truppe haben. Da werden aus ideologischen Gründen wissentlich Menschenleben gefährdet.