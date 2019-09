Gegenbewegung zu Fridays for Future

Berlin Unter dem Namen Fridays for Hubraum haben Autoliebhaber auf Facebook eine Gegenbewegung zu Greta Thunbergs Fridays for Future gegründet. Die Gruppe zählte wenige Tage nach dem Start bereits knapp 400 000 Mitglieder – und wurde zunächst in der Nacht zum Donnerstag wieder geschlossen. Grund dafür waren zahlreiche Hassbotschaften, die teilweise Morddrohungen gegen Thunberg und rechtsradikale Parolen enthielten.