Generaldebatte: Angela Merkels emotionaler Appell

Berlin Etliche Reden hat sie bereits an diesem Pult in den 15 Jahren ihrer Kanzlerschaft gehalten. Doch so wie am Mittwochmorgen hat man Angela Merkel (CDU) dort unter der Reichstagskuppel im Bundestag nur ganz selten erlebt. Mit einem eindringlichen und emotionalen Appell wendet sie sich an die Bürgerinnen und Bürger und warnt vor einem Rückschlag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Ihr wohl letzter Auftritt in einer Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2021 wird zu einer Rede an die Nation, erinnert am Ende an ihre Fernsehansprache zu Beginn der Corona-Zeit.

Natürlich sehnten sich alle nach Nähe, Berührung und Gemeinsamkeit. Das gehe auch ihr so. „Das spüre ich auch“, gestand Merkel. Doch dürfe man jetzt nicht nachlassen. „Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben“, sagte die Bundeskanzlerin und befürchtet, dass die Corona-Fälle weiter ansteigen könnten. Man sei noch nicht am Ende der Pandemie. Daher ihr erneuter eindringlicher Appell: „Halten Sie sich an die Regeln. Geben wir alle wieder mehr aufeinander acht.“

• Nicht nachlassen

Erst am Montag hatte die Kanzlerin von der Gefahr gesprochen, dass sich die Infektionszahlen bis Weihnachten auf knapp 20 000 erhöhen könnten und sich besorgt gezeigt über die Entwicklung.

„Wir erleben zurzeit, wie die Vorsicht nachlässt“, erklärte sie und mahnte, jetzt in der kälteren Jahreszeit nicht nachzulassen und die Beschränkungen weiter einzuhalten. Doch Corona sei eine Langstrecke. „Wir brauchen immer noch Abstand als Ausdruck von Fürsorge“, appellierte die Kanzlerin und erhielt Beifall nicht nur aus den eigenen Reihen. Sie werde alles dafür tun, einen weiteren bundesweiten Shutdown zu verhindern, versprach Merkel.

• Merkels Strategie

Am Dienstag hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass es angesichts des hohen Corona-Infektionsgeschehens vorerst keine weiteren Lockerungen geben soll und sich auf weitere Regelverschärfungen geeinigt. „Reden, erklären, vermitteln“, lautet Merkels Strategie im Kampf gegen die Pandemie.

Sie sei sicher, dass das Leben, wie wir es kennen, zurückkehren werde. Feiernde Familien, Clubs, Theater und Fußballstadien würden wieder voll sein – „was für eine Freude wird das sein“, zeigte sie sich optimistisch. Doch nun gelte es, weiter geduldig zu sein.

Die Bundeskanzlerin mal mahnend, mal Mut machend, zwischen Sorge und Hoffnung. Der Koalitionspartner SPD übte den Schulterschluss. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich lobte die mahnenden Worte Merkels.

• Kritik an Haushalt

Eigentlich ist die Generaldebatte die Stunde der Opposition, die mit der Regierungspolitik abrechnet. Doch kam auch von dort überwiegend Lob und Zustimmung. Merkel habe angemessene Worte gefunden, erklärte FDP-Chef Christian Lindner. Allein die AfD kritisierte Merkels Corona-Politik.

Kein gutes Haar ließ die Opposition dagegen an der Haushaltspolitik und der Rekord-Neuverschuldung. Der Bundeshaushalt 2021 sei der „Totenschein für die Schuldenbremse“, kritisierte Lindner. Es brauche dringend „eine haushaltspolitische Wende“. Die Neuverschuldung von fast 100 Milliarden Euro habe nichts mit Corona zu tun, sondern sei das Ergebnis des mangelnden Sparwillens der Regierungskoalition, so der Liberale.