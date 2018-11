Berlin Der Konter hat gesessen. Alice Weidel in der ersten Reihe lacht nicht mehr. Tosender Beifall und Gejohle dagegen nicht nur aus den Reihen der Großen Koalition, sondern auch von FDP, Grünen und Linken. Bundeskanzlerin Angela Merkel hält kurz inne, genießt den Applaus und den Treffer in Richtung der AfD-Fraktionschefin. „Das Schöne an freiheitlichen Debatten ist, dass jeder über das spricht, was er für das Land für wichtig hält“, hat Merkel trocken gesagt.

Zuvor hatte Weidel versucht, mit einer Vorwärtsverteidigung beim Thema Spendenaffäre aus der Defensive zu kommen. Es seien Fehler gemacht worden, doch anders als einst bei der CDU habe es „keine Bargeldkoffer gegeben, deren Inhalt in Schubladen verschwunden ist“, sondern alles sei zurücküberwiesen worden. Merkels Replik folgt prompt. Die Spitze gegen Weidel kommt an. Die Kanzlerin ist zufrieden.

Es ist die erste große Rede Angela Merkels nach ihrer Ankündigung, nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren. Und sie wirkt wie ausgewechselt. Attacke gegen die AfD, energisches Plädoyer für den UN-Migrationspakt und eine klare Absage an Nationalismus. Entschlossen und kämpferisch verteidigt die Kanzlerin ihre Politik, weiß sie doch, dass der Widerstand gegen den Migrationspakt auch in ihrer eigenen Partei wächst. Scheitert das Abkommen, wäre dies eine schwere Schlappe für sie.

Die Generaldebatte zum Etat des Kanzleramtes in der Haushaltswoche ist eigentlich die Stunde der Opposition, die Gelegenheit zur Abrechnung mit der Regierung. Doch an diesem Mittwoch nutzt vor allem Merkel die Bühne, um zu zeigen, dass sie noch da und mit ihr noch zu rechnen ist.

Der Migrationspakt sei „der richtige Antwortversuch, globale Probleme zu lösen“ und „in unserem nationalen Interesse“, verteidigt Merkel die Pläne. „Wir wollen vernünftige Bedingungen überall auf der Welt“, erklärt sie. Mi­gration müsse international gesteuert werden, kein Land könne dies allein. Souveränität und die Gesetzgebung in Deutschland würden durch das Abkommen nicht eingeschränkt, versichert sie. „Es wird nichts unterzeichnet. Es ist nicht rechtlich bindend“, so die Kanzlerin. Doch genau das bezweifeln die Kritiker.

Immer mehr Einzelinteressen und eine Rückkehr des Nationalismus – da werde es immer schwieriger, internationale Abkommen zu schließen, fürchtet Merkel. Entweder gehöre man zu denen, die glaubten, sie könnten alles allein lösen und müssten nur an sich denken. „Das ist Nationalismus in reinster Form. Das ist kein Patriotismus. Denn Patriotismus ist, wenn man im deutschen Interesse auch andere mit einbezieht und Win-Win-Situationen akzeptiert“, erklärt sie.

Für FDP-Chef Christian Lindner ist die erste Debatte nach Merkels Entscheidung, nicht mehr für den CDU-Vorsitz zu kandidieren, eine Zäsur. Es sei eine „Debatte danach“, eine Betrachtung ihres politischen Lebenswerkes, stichelt er und empfiehlt ihr auch den Rückzug als Kanzlerin. Die denkt offenbar gar nicht daran – und erhält auch noch ungewohnten Beifall vom Koalitionspartner SPD: „Ich sag das ja selten, das war aber eine sehr gute Rede von Frau Merkel“, twittert Chefhaushälter Johannes Kahrs.