Berlin Wird wieder verkündet, dass fast 100 Prozent für die SED-Politik sind? Viele Bürgerrechtler in der DDR rechnen bei der Kommunalwahl am 7. Mai 1989 mit einer solchen offiziellen Lüge. Sie rufen dazu auf, mit „Nein“ zu stimmen oder nicht hinzugehen. Die Oppositionellen sind vorbereitet. Meist zu zweit kontrollieren sie an jenem Abend vor 30 Jahren in mehr als 1000 Wahllokalen das öffentliche Auszählen der Stimmen und machen sich akribisch Notizen. Erstmals gelingt es ihnen, Wahlfälschung nachzuweisen. Die Unzufriedenheit der Menschen wächst, sechs Monate später fällt die Mauer.

„Bei der Kommunalwahl wurde flächendeckend betrogen“, erinnert sich der damalige Ost-Berliner Pfarrer Rainer Eppelmann. Überall in der DDR sei das Wahlergebnis beschönigt worden, heißt es bei der Stasi-Unterlagen-Behörde. Aber nicht direkt in den Wahllokalen, sondern beim Weiterreichen der Ergebnisse an höhere Stellen verwandelten sich Nein-Stimmen ins Positive. Dabei war Staats- und Parteichef Erich Honecker laut Stasi-Unterlagen-Behörde schon vor dem Wahltag mitgeteilt worden, dass nach internen Schätzungen zwischen 8 und 15 Prozent der Wähler gegen die Kandidaten auf der Einheitsliste seien.

Im DDR-Fernsehen teilt Egon Krenz, Vorsitzender der Wahlkommission und Mitglied der höchsten Machtebene, dem Politbüro der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), mit: 98,85 Prozent hätten für die Kandidaten der Nationalen Front gestimmt. Er nennt das Ergebnis ein „eindrucksvolles Bekenntnis zu der auf Frieden und Sozialismus gerichteten Politik der Partei“. Knapp 99 Prozent der Wahlberechtigten hatten demnach abgestimmt.

Eppelmann meint, da habe sich die Arroganz der Macht durchgesetzt: „Die wollten wieder annähernd 100 Prozent, um vor sich und der Welt zu beweisen, dass das ganze Volk hinter ihnen steht.“

Aber die Rechnung geht nicht auf. Das gefälschte Ergebnis wird zum Desaster für die SED-Führung. Und nun gelingt es Bürgerrechtlern erstmals laut Stasi-Unterlagen-Behörde, Manipulationen bei Wahlen in der DDR offenzulegen.

Was danach kam, beschreibt der heute 76-jährige Eppelmann so: „Die Unzufriedenen ließen sich auch durch Drohungen und staatliche Gewalt nicht mehr einschüchtern.“ Als er wie etliche andere Strafanzeige gegen die Wahlfälschung stellte, sei ihm mit Gefängnis gedroht worden – wegen „Verleumdung der DDR“. Mehr als 250 Bürgerrechtler bezweifelten in einem Brief an das höchste Gremium der Nationalen Front die Gültigkeit der Wahl. Die Nationale Front war der Zusammenschluss der Parteien und Massenorganisationen der DDR, wobei auch hier die SED das Sagen hatte.

Derweil formierte sich der Protest auf der Straße. „Jeden Tag gab es Demonstrationen gegen den Wahlbetrug“, erinnert sich der einstige Oppositionelle, der im Herbst 1989 zu den Mitbegründern der Bewegung „Demokratischer Aufbruch“ gehörte. Die Demonstrationen seien ein Schritt auf dem Weg zum Ende der SED-Diktatur gewesen, „der spürbare Anfang der Friedlichen Revolution“, so Eppelmann. Rund sechs Monate nach der DDR-Kommunalwahl fiel die Mauer.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), damals Physiker in der Außenstelle Wittenberg des Berliner Instituts für Umweltschutz, sagt im Rückblick: Die Wahlen hätten erstmals deutlich gemacht, dass der Widerstand gegen die Herrschaft der SED wuchs. Der offenkundige Wahlbetrug habe die Opposition gestärkt, immer weniger Menschen hätten in der Folge noch eine Zukunft für sich in der DDR gesehen.