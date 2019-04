Berlin Die Warnung ist eindringlich: „Die Mitte verliert ihre ausgleichende Funktion in gesellschaftlichen Debatten“, sagte Andreas Zick. Der Sozialwissenschaftler der Universität Bielefeld ist einer der Autoren der Studie „Verlorene Mitte – Feindselige Zustände“ der Friedrich-Ebert-Stiftung. Seit 2006 lässt die SPD-nahe Stiftung alle zwei Jahre die Einstellungen der deutschen Gesellschaft erforschen. Zicks Fazit zur neuen Studie fällt ernüchternd aus: „Wir erleben eine Radikalisierung der Mitte“, so der Forscher. So hegt laut Studie jeder zweite Deutsche Ressentiments gegenüber Asylbewerbern. „Auch wenn die Zuwanderung zurückgeht, bleibt die Fremdenfeindlichkeit“, so Zick. Die Mitte rückt nach rechts. Zick spricht von den „Teils-Teils-Deutschen“, die sich nicht mehr explizit gegen rechte Aussagen abgrenzen. Fakten und Hintergründe zu der Studie:

• Rechtsextreme Einstellungen: Zwischen September 2018 und Februar 2019 haben die Forscher rund 2000 Menschen in Deutschland befragt. Ein Set von 18 Einzelfragen analysiere rechtsextreme Einstellungen wie Verharmlosung der NS-Verbrechen, Fremdenfeindlichkeit oder Befürwortung eines starken Führers. Laut Studie weisen drei Prozent eine rechtsextreme Einstellung auf. Der Wert ist in Ost und West gleich. Auffällig: Eine neue Spielart des Antisemitismus ist auf dem Vormarsch: der Israel-bezogene Antisemitismus. 24 Prozent weisen laut Studie solche Einstellungen auf.

• Rechtspopulistische Wertemuster: Hier geht es um Einstellungen gegenüber Ausländern, aber auch Vorbehalte gegenüber Parteien oder demokratischen Verfahren wie Parlamentarismus. 21 Prozent der Befragten stimmten entsprechenden Aussagen zu. Auffällig: Im Osten billigten 30 Prozent der Befragten rechtspopulistische Einstellungen, im Westen 20 Prozent. Und: 75,1 Prozent der AfD-Anhänger teilen rechtspopulistische Ansichten. Unter den bekennenden Nichtwählern sind es 33,6 Prozent, unter den FDP-Anhängern 23,0 Prozent. Es folgen CDU (20,6) SPD (16,6), Linke (12,3) und Grüne (7,6).

• Neurechtes Gedankengut: Die neue Rechte wie die „Identitäre Bewegung“ packt altes Denken in wohlklingende Worte. Von Ethnopluralismus spricht etwa der französische Vordenker Alain de Benoist. Was nach Vielfalt klingt, meint nichts anderes als: Jeder soll in seiner Heimat bleiben. Von einem „Rechtsextremismus in zunächst harmlos erscheinenden Meinungen“ sprechen die Forscher. Kern sind völkisches Denken, Anti-Pluralismus und Gegnerschaft zu demokratischen Institutionen und Verfahren. „Der offene Rechtsextremismus wird durch moderne Formen abgelöst“, warnt Beate Küpper, eine der Mitautorinnen.

• Verschwörungstheorien: Erstmals haben die Wissenschaftler auch nach Einstellungen zu konspirativen Thesen gefragt: Etwa Zweifel am Klimawandel, Vorbehalte gegenüber der Unabhängigkeit der Presse oder Infiltration von Politikern durch fremde Mächte. Fazit: Ein Viertel der Befragten glaubt, Politik und Medien steckten unter einer Decke. Auch die Wissenschaftsfeindlichkeit wächst. Jeder zweite Befragte vertraut mehr seinen Gefühlen als einem Experten.

• Bilanz: Besonders alarmierend finden die Forscher, dass die Grenzen zwischen rechtsextremen, rechtspopulistischen und neurechten Einstellungen verschwinden. Studienleiter Zick spricht von einer Verfestigung rechter Einstellungen. Zugleich betont er die Bedeutung der Mitte für die politische Debatte. „Mitte bedeutet dabei nicht Mittelschicht.“ Es geht also nicht um sozioökonomische Daten, sondern um die Aktiven in der Gesellschaft. Zick fordert ein verstärktes Engagement in Bildung und Weiterbildung.