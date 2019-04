Berlin Das Bundeskabinett hat am Mittwoch nicht nur E-Scooter zugelassen, sondern noch zahlreiche andere neue Gesetzesentwürfe beschlossen. Ein Überblick:

• Implantate-Register

Implantate wie Prothesen und Herzschrittmacher, aber auch für Brustvergrößerungen sollen in Deutschland künftig zentral registriert werden, um mehr Qualität und Sicherheit für die Patienten zu erreichen. Das Bundeskabinett beschloss dafür den Aufbau einer verpflichtenden staatlichen Datenbank beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (Dimdi), die voraussichtlich 2021 mit den ersten erfassten Produkten starten soll. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte: „Dadurch wissen wir künftig, wer welches Implantat bekommen hat.“ Möglich werden soll damit auch, bei Problemen mit bestimmten Implantaten andere betroffene Patienten schnell zu warnen.

• Islamisten-Pässe

Deutsche sollen künftig ihre Staatsbürgerschaft verlieren, wenn sie für eine Terrormiliz wie den „Islamischen Staat“ (IS) kämpfen. Voraussetzung für die Ausbürgerung ist aber, dass der Betroffene noch mindestens eine weitere Staatsangehörigkeit besitzt. Das neue Gesetz wird nicht rückwirkend geltend. Das heißt, für mutmaßliche IS-Angehörige, die jetzt schon in Syrien oder im Irak in Gefangenschaft sind, ändert sich dadurch nichts. Von der Änderung betroffen sein könnten aber Terrorkämpfer, die sich jetzt schon im Ausland aufhalten und nach Inkrafttreten des Gesetzes noch an Kampfhandlungen teilnehmen. Für Minderjährige soll die Neuregelung nicht gelten.

Das Kabinett hat der Verlängerung von drei Bundeswehr-Einsätzen in Afrika um ein Jahr zugestimmt – die beiden Einsätze zur Stabilisierung in Mali sowie der Einsatz vor der Küste Somalias zum Schutz der internationalen Seeschifffahrt vor Piraterie.

• Einheits-Feier

Für Konzeption und Planung der Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag des Mauerfalls und der deutschen Einheit hat die Bundesregierung eine Kommission eingesetzt. Das mit 22 Personen besetzte Gremium soll bis August Handlungsempfehlungen dazu erarbeiten, mit welchen Veranstaltungen oder anderen Elementen die Bundesregierung dieses Gedenkjahr begehen wird.