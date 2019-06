Berlin Das Projekt Grundsteuer ist noch nicht eingetütet, aber das steht wohl kurz bevor. Das ist dem zu entnehmen, was aus der Berliner Koalition zu hören ist, vom Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD, Carsten Schneider, bis zum Christsozialen Finanzpolitiker Hans Michelbach. Auch Kanzlerin Angela Merkel schürte am Freitag beim Deutschen Mietertag in Köln Zuversicht. „Da werden wir in der nächsten Woche mit großer Wahrscheinlichkeit einen Gesetzentwurf vorstellen“, kündigte sie an.

Doch noch laufen Gespräche. Der geeignete Termin, um eine Einigung zu verkünden, wäre am Sonntag der Koalitionsausschuss. Am Mittwoch kommender Woche könnte der Entwurf ins Kabinett. Allerdings: Das wäre die optimistische Version. Das knifflige Thema Grundsteuer birgt jedoch für Untiefen und schwierige Detailfragen, sodass man sich auch kurz vor Schluss noch verirren kann.

Außerdem wissen selbst die Länderfinanzminister, deren Mitwirkung essenziell nötig ist, noch nichts Abschließendes. Das sagte der Vorsitzende ihrer Konferenz, Hessens Thomas Schäfer (CDU), nach deren Treffen in Berlin. Es gebe zwar Indizien, in welche Richtung es gehen könnte. „Aber ich kenne keinen Gesetzentwurf“.

Was abseits dessen weithin Konsens sei unter den Beteiligten, egal für welches Modell man sich entscheide: Es bedürfe einer Grundgesetzänderung, um abzusichern, dass der Bund hier überhaupt gesetzgeberisch tätig werden kann. Dass allein könnte schon so etwas wie ein Fragezeichen für das Vorhaben sein. Denn für eine Verfassungsänderung muss die Koalition noch andere mit ins Boot holen, etwa die Grünen und FDP. Deren Zustimmung könnte anderweitig etwas kosten.

Die Reform der Grundsteuer trifft praktisch jeden, die vielen Grund- und Hausbesitzer ebenso wie die Millionen von Mietern, auf die die Steuer via Nebenkostenabrechnung umgelegt wird. Erzwungen wurde die Reform vom Bundesverfassungsgericht. Das Thema ist zudem brisant, weil es um jährlich rund 14 Milliarden Euro geht, die in die Kassen von Städten und Gemeinden fließen. Für die sind das im Schnitt rund 15 Prozent ihrer Einnahmen, aus denen sie Straßen, Kindergärten oder auch Schwimmbäder finanzieren.