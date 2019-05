Berlin Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gibt sich entschlossen. „Ich will die Masern ausrotten“, sagt Spahn. Um die Impfpflicht im Kampf gegen die hochansteckende Krankheit durchzusetzen, pocht der CDU-Politiker nun auf drakonische Maßnahmen. Jedes Kind muss bis März 2020 geimpft sein, sonst droht der Verweis aus Kindergarten oder Schule. „Wer sein Kind nicht impfen lässt, dem drohen Bußgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro“, kündigt Spahn an. Auch Erzieher und Lehrer sollten sich demnach verpflichtend impfen lassen.

Spahns Ministerium arbeitet derzeit an einem Gesetzentwurf für die Impfpflicht gegen Masern. „Um die Zirkulation von Masern zu verhindern, sind Impfraten von mehr als 95 Prozent erforderlich. Diese werden in Deutschland nicht erreicht“, heißt es in dem Referentenentwurf des Gesundheitsministeriums, der unserer Berliner Redaktion vorliegt. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts sind derzeit rund 97,1 Prozent der Schulanfänger gegen Masern geimpft. Die Quote für die zweite erforderliche Impfung liegt demnach aber nur bei 93 Prozent. Deshalb will Spahn nun eine Impfpflicht einführen.

Grundsätzliche Zustimmung kommt von den Lehrerverbänden. Er „unterstütze die Forderung nach einer Impfpflicht“, sagt Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, unserer Berliner Redaktion. Er orientiere sich da an Experten, erläuterte Meidinger und fügte hinzu: „Die sagen überwiegend: Der Nutzen übersteigt die Risiken einer Impfung bei Weitem.“

Unterstützung erhält Spahn vom SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach. „Die Impfpflicht gegen Masern ist richtig und Spahns Vorschlag entspricht dem, was eine gemeinsame Grundlage für ein Gesetz sein könnte“, erklärt der stellvertretende SPD-Fraktionschef. „Ohne diesen Schritt besiegen wir die Masern nicht mehr. Alles andere würde nur Zeit und Opfer kosten. Die Richtung stimmt“, so Lauterbach. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) erklärt: „Wer sich dem Masern-Impfen verweigert, gefährdet auch andere.“ Masern-Viren sind hochinfektiös.