Berlin Im Kampf gegen die Personalnot in der Pflege setzt die Bundesregierung darauf, deutlich mehr Auszubildende zu gewinnen. Bis 2023 soll die Zahl der Azubis und ausbildenden Einrichtungen im Bundesschnitt um zehn Prozent im Vergleich zu diesem Jahr zulegen, sagte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) am Montag in Berlin.

„Die Pflege ist ein digitalisierungssicherer Zukunftsberuf“, sagte Giffey. Die Bedingungen müssten aber dringend verbessert werden, damit sich mehr junge Leute dafür entschieden. Mit Akteuren des Bereichs wurden nun 111 Maßnahmen festgehalten, darunter eine Öffentlichkeitskampagne für den Pflegeberuf. Die Ministerin hob zudem die Neuregelung der Pflegeausbildung ab 2020 hervor – dann soll bundesweit kein Schulgeld mehr fällig werden, Azubis sollen vielmehr Vergütungen bekommen.

Patientenschützer und Sozialverbände begrüßten das Vorhaben, den Beruf attraktiver zu machen – warnten aber vor steigenden Kosten für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen.