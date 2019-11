Berlin „Im Schweinsgalopp“ wolle Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sein Gesetz durchbringen, „praktisch ohne gesellschaftliche Diskussion“, kritisiert die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, das geplante Digitale-Versorgung-Gesetz, das in zwei Tagen im Bundestag verabschiedet werden soll. Es sieht unter anderem Video-Sprechstunden und die Kostenübernahme von medizinischen Apps durch die gesetzlichen Krankenkasse vor.

Die Kritik der Grünen setzt aber an einem anderen Punkt an: Die Kassen sollen künftig die Gesundheitsdaten der Patienten weitergeben, etwa an die Forschung. Der Haken daran: Die Versicherten haben kein Widerspruchsrecht.

Auf einen Schlag würden die Gesundheitsdaten von insgesamt 73 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland der Forschung zur Verfügung stehen. Die Daten könnten dann für die Krankenhausplanung und auch für die Analyse von Behandlungen genutzt werden. Neue Erkenntnisse zur Verbesserung von Therapien könnten gewonnen werden.

Das unterstützen auch die Grünen, sie fordern aber mehr Selbstbestimmung der Versicherten. Datenschützer geben den Grünen recht. „Wir haben Bedenken!“, erklärte der Datenschutzbeauftragte des Bundes, Ulrich Kelber. Auch der IT-Experte Dominique Schröder von der Universität Erlangen-Nürnberg betont, die Patienten sollten ein Recht haben, über ihre Daten zu entscheiden. Das sei im Gesetzentwurf nicht enthalten.

Bisher sieht der Gesetzentwurf Folgendes vor: Die gesetzlichen Krankenkassen übermitteln Gesundheitsdaten, darunter den Namen der Patienten, an ihren Spitzenverband. Von dort gehen die Daten an eine Vertrauensstelle des Bundes, die sie mit einem Pseudonym versieht. Die verfremdeten Daten erhält ein Forschungsdatenzentrum, ebenfalls eine Bundeseinrichtung, welches die Qualität der Daten prüft und sie an verschiedene Stellen weiterleitet, darunter die Kassenärztliche Vereinigung, die Bundesärztekammer und verschiedene Institute.

Das Gesundheitsministerium verteidigt die Pläne. Die Daten würden der Forschung anonymisiert zur Verfügung gestellt werden. Mit dem neuen Verfahren werde sichergestellt, dass Daten vor allem schneller und in besserer Qualität für die Forschung zugänglich werden. In dem geplanten Gesetz „liegen große Chancen für eine bessere Gesundheitsversorgung in Deutschland“, heißt es in dem Gesetzentwurf. Am Donnerstag wird der Bundestag darüber entscheiden.