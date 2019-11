Berlin Heftigen Gegenwind erhielt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in den vergangenen Tagen für sein Gesetzesvorhaben zur Digitalisierung des Gesundheitswesens, das sogenannte Digitale-Versorgung-Gesetz. Am Donnerstag wurde das Gesetz nun mit Änderungen im Bundestag verabschiedet, der Mangel an Datenschutz wird aber weiterhin kritisiert. Das Gesetz soll im Januar 2020 in Kraft treten.

Das Vorhaben zielt darauf ab, dass sich digitale Gesundheits-Innovationen etablieren, darunter Online-Rezepte, Sprechstunden per Video, Medizin-Apps und auch ein neuer Dienst, mit dem Arztpraxen Dokumente übermitteln können. Diese „Telematikinfrastruktur“ ist auch die Grundlage für die elektronische Patientenakte, die für gesetzlich Versicherte ab 2021 kommen soll.

Für Kritik sorgte der Mangel an Datenschutz im Vorfeld bei der Opposition und auch bei IT-Experten, Patientenschützern und dem Bundesrat. Der Grund: Die gesetzlichen Krankenkassen sollten die Gesundheitsdaten ihrer Versicherten mit dem Klarnamen an ihren Spitzenverband GKV übermitteln. Nach einer Änderung am Gesetz werden bereits die gesetzlichen Krankenkassen die Daten mit einem Pseudonym versehen, bevor sie diese weiterleiten. Die Daten sollen zu Forschungszwecken genutzt werden. Was es aber noch immer nicht gibt: Die Patienten können der Weitergabe ihrer Daten nicht widersprechen.

Es handele sich lediglich um Abrechnungsdaten, verteidigte sich Spahn am Donnerstag gegen Kritik. Es würden keine Röntgenbilder oder Blutwerte übermittelt werden. Schon heute stünden diese Daten zur Verfügung. In Zukunft geschehe dies „zügiger“ und „etwas umfangreicher“.