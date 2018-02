Berlin In Deutschland herrscht Pflegenotstand. Fragen und Antworten zum neuen Pflegequalitätsbericht des medizinischen Dienstes des GKV-Spitzenverbandes aller 110 gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen.

Wie schlimm ist der Zustand in der Pflege ?

Zehntausende Pflegebedürftige leiden unter mangelhafter Betreuung. Und in einigen Bereichen hat sich die Situation in den vergangenen Jahren sogar verschlechtert, heißt es in der Studie. Einer der Gründe: Ob in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder ambulanten Pflegediensten – überall beklagen Pflegerinnen und Pfleger extreme Arbeitsbelastung. Die Pflege ist längst selbst zum Intensiv-Patienten geworden. Zehntausende zusätzlicher Stellen wären nötig, um den Pflegenotstand wieder in den Griff zu bekommen, erkennt selbst das Bundesgesundheitsministerium an. Aber der Pflegeberuf ist unattraktiv: Fachkräfte beklagen schlechte Bezahlung und mangelnde Anerkennung.

Wo gibt esVerbesserungen ?

Die Studie erkennt deutliche Verbesserungen im Bereich der Dekubitus- und Sturzprophylaxe. Menschen mit dem Risiko, sich wund zu liegen, seien konsequenter regelmäßig umgelagert worden, und bei Patienten mit Sturz- und Verletzungsrisiko seien seltener freiheitsberaubende Maßnahmen angewendet worden. Zufriedenstellend sei das Ergebnis dennoch nicht, so die Autoren der Studie.

Wo gibt esVerschlechterungen ?

Bei der Versorgung von Wunden und wund gelegenen Stellen hat es Verschlechterungen gegeben. So bekam jeder vierte Patient keine ausreichende Wundversorgung. Drei Jahre zuvor wurde nur jeder Fünfte ungenügend behandelt. Noch dramatischer ist die Verschlechterung im Bereich Ernährung: 2016 fielen bei jedem vierten Heimbewohner regelmäßig Gewichtskontrollen aus, trotz der Gefahr unerwünschten Gewichtsverlustes. Noch 2013 wurde das Gewicht von Risikopatienten nur in jedem zehnten Fall mangelhaft überwacht. Angesichts der Überlastung der Pflegekräfte geht auch bei der Medikamentengabe immer wieder einiges schief. Mehr als 12,3 Prozent der Menschen, die ihre Arzneien nicht mehr selbstständig einnehmen konnten, bekamen falsche Mittel oder die Medikamente wurden nicht sachgerecht verabreicht.

Wie wollen Krankenkassen Zustände verbessern ?

In Abstimmung mit der Bundesregierung arbeitet der GKV-Spitzenverband an einem Pflege-TÜV mit einem verbesserten Notensystem für Pflegeeinrichtungen. Bislang gelten die Bewertungen als sehr intransparent und die Noten als viel zu positiv.