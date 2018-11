Berlin Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will spätestens 2020 das digitale Arzneimittelrezept einführen. „Erst das elektronische Rezept macht Telemedizin zu einem Erfolgsprojekt“, sagte Spahn der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Deswegen schaffe er mit einer Gesetzesänderung den Rahmen dafür, dass Patienten künftig auch dann Medikamente verschrieben werden könnten, wenn sie nur eine Videosprechstunde besuchen.

„Die Telemedizin spart Ärzten und Patienten Zeit und Wege – vor allem auf dem Land und außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten“, sagte Spahn. Das Digitalrezept könne einen Beitrag zur Fälschungssicherheit und zur Patientensicherheit liefern. Der Gesundheitsminister will die Selbstverwaltung verpflichten, Regeln zu vereinbaren, damit Arzneimittelrezepte auch ausschließlich in elektronischer Form eingesetzt werden können. Sie habe dafür sieben Monate Zeit, nachdem die Novelle des Arzneimittelgesetzes in Kraft getreten ist. Das wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 geschehen. Zugleich soll laut Spahn das Verbot aufgehoben werden, nach dem Apotheken verordnungspflichtige Arzneien nicht abgeben dürfen, wenn ein Arzt den Patienten nur telemedizinisch beraten hat.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband erklärte, er forderte schon länger die Einführung des digitalen Rezepts. Patienten könnten ihren Arzt zwar bereits heute per Videosprechstunde kontaktieren, aber ein Rezept lasse sich bislang noch nicht über diesen Weg ausstellen. „Es braucht daher dringend ein übergreifendes, praktikables und sicheres Konzept für die telemedizinische Versorgung in Deutschland“, sagte Kai Vogel, Leiter des Teams Gesundheit im Bundesverband.