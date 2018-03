Berlin Weniger ist mehr, so lautet die Devise einer neuen AOK-Studie. Die Krankenkasse fordert eine deutlich stärkere Zentralisierung der Kliniken in Deutschland. Nicht Quantität, sondern Qualität müsse das Ziel der Gesundheitspolitik sein. Der Vorschlag der AOK: Künftig sollen Patienten nur noch in Krankenhäusern behandelt werden, die die notwendige Erfahrung im Umgang mit der entsprechenden Krankheit haben, entsprechend hohe Fallzahlen vorweisen können. Hintergründe zum AOK-Krankenhaus-Report, der am Montag vorgestellt wurde.

Wie groß sind die Unterschiede bei den Kliniken ?

Sowohl bei Notfällen als auch bei langfristigen Erkrankungen sind die Unterschiede im Behandlungserfolg gewaltig: Mehr als 60 Prozent aller Krankenhäuser, in denen Herzinfarktpatienten versorgt werden, sind auf derartige Notsituationen nicht ausreichend vorbereitet. Die Folge: Die Überlebenschance liegt fast ein Drittel niedriger als in Krankenhäusern mit einer ausgewiesenen Herzinfarkt-Station. Ähnlich sieht die Situation bei Krebserkrankungen aus. Bei einigen Krebsarten steigt das Risiko, noch während des Krankenhausaufenthalts zu sterben, sogar um bis zu 65 Prozent.

Was schlagen

die Forscher vor ?

Die Wissenschaftler dringen auf eine stärkere Bündelung des Krankenhaus-Angebots in Deutschland. AOK-Chef Martin Litsch sagt, es gehe nicht um die Frage, „wie viele Kliniken es am Ende deutschlandweit gibt“, sondern wie erfolgreich die Behandlung der Patienten sei. Es wäre ein Schritt in die richtige Richtung, wenn Kliniken mit mehr als 500 Betten künftig nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel wären. „Wer es ernst meint mit einer qualitativ hochwertigen Versorgung, kommt an strukturellen Veränderungen der Krankenhauslandschaft nicht vorbei.“

Ist eine solche Reform realistisch ?

Die Forscher haben mehrere Machbarkeitsstudien durchgeführt, für einzelne Krankheiten Mindestfallzahlen definiert, und durchgerechnet, welche Auswirkungen die Vorgaben hätten. Bei Hüftoperationen beispielsweise sänke die Zahl der möglichen Kliniken von 1240 auf 827, wenn man eine Mindestfallzahl von 100 Operationen pro Jahr vorschreiben würde. Bundesweit erhöhe sich der durchschnittliche Anfahrtsweg dadurch aber nur von acht auf zehn Kilometer. Im Gegenzug dürften Patienten auf weniger Probleme nach der OP hoffen. Selbst bei Notfällen gelte, ein etwas längerer Anfahrtsweg werde durch die besseren Behandlungsmöglichkeiten ausgeglichen.

Wie stark würden ländliche Gegenden leiden ?

Je nach Szenario würden sich die durchschnittlichen Anfahrtswege für Patienten deutlich verlängern. Besonders betroffen wären grenznahe Regionen sowie ländliche Gegenden in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Dennoch bleibe der Anteil der Bevölkerung, der mehr als 50 Kilometer bis zur nächsten Klinik zurücklegen müsste, in jedem Szenario unter drei Prozent.