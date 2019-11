Berlin Ganz langsam lenkt die Union in der Frage eines Tabak-Werbeverbots auf Plakaten ein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich bereits im Juni dafür ausgesprochen und versprach eine Klärung der Frage bis Ende des Jahres. Der Koalitionspartner SPD pocht bereits seit Langem auf ein vollständiges Tabak-Werbeverbot und auch die neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig (CSU), fordert es ein.

Nun hat die Union ein Positionspapier verfasst. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner solle ein Gesetzentwurf erarbeitet und in den Bundestag eingebracht werden, heißt es darin. In dem Positionspapier wird eine vollständige Abschaffung von Tabakaußenwerbung für klassische Zigaretten und auch die neueren E-Zigaretten gefordert, bei denen eine Flüssigkeit zum Verdampfen gebracht wird. Das Verbot soll ab 2022 gelten. Auch ist in dem Papier das Verbot ab 2021 vorgesehen, Zigaretten- und Tabak-Proben außerhalb des Fachhandels kostenlos abzugeben. Im Gespräch ist zudem ein Verbot von Tabakwerbung im Kino bei Filmen für Jugendliche. Erlaubt bliebe das Sponsoring von nationalen Veranstaltungen, die Werbung im Fachhandel und die kostenlose Abgabe von Zigarren und Zigarillos.

Die Drogenbeauftragte Ludwig pochte am Dienstag gegenüber unserer Redaktion darauf, dass beim Tabak-Werbeverbot „der Sack zugemacht“ werde. Es gehe vor allem um Jugendschutz, da sich Tabakwerbung vor allem an junge Menschen richte. Man könne sich nicht auf den Erfolgen der Präventionsarbeit ausruhen, betonte Ludwig. Ein Verbot erst ab 2022 sei aber richtig. „Wir müssen den Kommunen schon die Zeit geben, sich auf das Verbot einzustellen.“

Dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach geht der Vorschlag nicht weit genug. „Die Regelung ist zu schwach und kommt zu spät“, sagte er im Gespräch mit unserem Berliner Büro. „Es gibt keinen Grund, noch Ausnahmen zuzulassen.“ Tabak sei auch bei ordnungsgemäßem Gebrauch tödlich.

Auch der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, betonte die gesundheitlichen Risiken. „Gesundheitsschutz muss immer vor Wirtschaftsschutz gehen“, sagte er im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion. „Wenn sich diese Sichtweise nun endlich auch in der Bundestags-Debatte über ein Tabak-Werbeverbot durchsetzen würde, wäre das eine gute Nachricht.“