Berlin Zum Abschied hat Frank Bsirske noch einmal stundenlang die große Bühne. Vor 1000 Delegierten des „Verdi“-Bundeskongresses in Leipzig fächert der Kopf der Gewerkschaft an diesem Montag aktuelle Entwicklungen des Gewerkschaftstankers auf – bis der 67-Jährige bei der Wahl am Tag darauf seinem designierten Nachfolger die Spitze überlässt, dem 15 Jahre jüngeren Frank Werneke. Schwer zu glauben ist, dass man von Bsirske künftig nichts mehr hören soll. Und spannend wird es zu sehen, wie Werneke in Bsirskes Fußstapfen tritt.

Öffentlich ist Bsirske in den 18 Jahren an der „Verdi“-Spitze vor allem als Streikführer im öffentlichen Dienst bekannt geworden. Unter ihm legte „Verdi“ den Flugverkehr lahm, Kitas, die Müllabfuhr oder Verkehrsbetriebe. Für sich und seine Gewerkschaft nimmt er aber auch in Anspruch, Einfluss auf die Politik genommen und etwa die Einführung des Mindestlohns mit erstritten zu haben. Er ist in Talkshows um Argumente nicht verlegen, kann gepflegt mit Politikern und Wirtschaftsführern umgehen, wirkt aber auch in der Pose des Arbeiterführers inmitten streikender Beschäftigter authentisch.

„Zu behaupten, der Abschied würde mir leichtfallen, wäre gelogen“, sagt Bsirske. Es sei aber die richtige Entscheidung. Als Chef der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) trug er 2001 zur Fusion von fünf Einzelgewerkschaften zu „Verdi“ maßgeblich bei. „Nicht wenige waren skeptisch, ob diese Fusion überhaupt gelingt“, sagt er. Doch geschaffen worden sei „die starke Dienstleistungsgewerkschaft“.

Klassenkämpferische Vokabeln in freundlichem Tonfall sind ein Markenzeichen des früheren Personaldezernenten von Hannover. Bsirske ist links – aber auch mit Konservativen kam er gut klar, etwa mit CSU-Innenminister Horst Seehofer bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst im vergangenen Jahr.

Dass „Verdi“ unter Bsirske oft auf konfliktreichem Kurs steuert, liegt auch an den vielfältigen und oft schwierigen Branchen, in denen seine Großorganisation operiert. Eigentlich streikt die „Gewerkschaft der 1000 Berufe“ von der Bankangestellten bis zum Sozialarbeiter immer irgendwo. Geprägt ist der Dienstleistungssektor von oft vergleichsweise geringen Löhnen. Wie seit Jahren beim Internethändler Amazon wird oft mit dem Ziel gestreikt, dass Mitarbeiter überhaupt in den Genuss eines Tarifvertrags kommen oder nicht herausfallen.

Im Gründungsjahr hatte „Verdi“ noch 2,81 Millionen Mitglieder, vergangenes Jahr waren es noch 1,97. Weiteren Mitgliederschwund zu bremsen, wird Wernekes wohl größte Aufgabe.