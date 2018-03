Berlin Die Tinte unter dem Koalitionsvertrag ist kaum trocken, da legen Horst Seehofer und Jens Spahn schon los. Der neue Bundesinnenminister (CSU) und sein CDU-Kollege aus dem Gesundheitsressort preschen mit markigen Sprüchen und Vorschlägen voran. Die gehen zum Teil über das hinaus, was die neuen und alten Groko-Partner CDU, CSU und SPD vereinbart haben. Das provoziert den erwarteten Aufschrei der politischen Konkurrenz. Doch auch in den eigenen Reihen sind etliche Politiker alles andere als begeistert.

Der versierte Provokateur Spahn gibt sich ungerührt. „Dieses schöne Land kommt am Ende nur weiter, wenn wir ab und zu miteinander auch mal diskutieren. Und wenn beim Diskutieren auch ein paar Unterschiede deutlich werden“, sagt er in der ARD-Sendung „Hart aber fair“. Seehofer gibt sich treuherzig: „Um produktive Unruhe habe ich mich immer bemüht“, erzählte er kurz nach dem Auftakt seiner schlagzeilenträchtigen Interviewserie.

Schnellere Abschiebungen verspricht Seehofer. Und verkündet, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Außerdem soll es erst einmal weitergehen mit den in der Flüchtlingskrise eingeführten Kon­trollen an der Grenze zu Österreich. Spahn erklärt, der Bezug von Hartz IV bedeute nicht Armut. Vielmehr habe damit jeder, was er zum Leben brauche. Seine Einschätzung, dass manche, die das Werbeverbot für Abtreibungen abschaffen wollen, „kompromisslos“ seien, wenn es um das Leben von Tieren gehe, lässt die nächste Empörungswoge hochschwappen.

Auch in der CDU-Spitze gehen die Provokationen manchem zu weit. Die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer findet sogar öffentlich mahnende Worte, allerdings ohne Namen zu nennen. Solche Debatten dürften nicht dazu führen, dass die eigentlichen Fragen „nicht mehr wirklich offen diskutiert werden“. Sie befürchtet, dass die von Seehofer produzierten Schlagzeilen notwendige Diskussionen erschweren. Etwa über den Kampf gegen den politischen Islam.

Intern sollen sie, Parteichefin Angela Merkel und andere noch deutlicher geworden sein. So machte Merkel nach dpa-Informationen in der Präsidiumssitzung – ebenfalls ohne Namen zu nennen – klar, dass sie nicht von zufälligen Äußerungen Seehofers oder Spahns ausgehe. Die würden sich schließlich mit Kommunikation auskennen und wüssten die Wirkung ihrer Worte einzuschätzen.

Auch die Reaktionen an der Basis haben Unions-Spitzenleute aufgeschreckt. Bei den meisten Unmutsäußerungen, die die CDU-Zentrale erreichten, soll es weniger um die Sache als den Ton gegangen sein.

Die Profilierungsversuche von Spahn und Seehofer gehen auch der SPD zu weit. Man werde Seehofer an seinen Taten messen „und nicht an der Sturmstärke seiner Windmaschine“, sagte Innenpolitiker Burkhard Lischka. Der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, sagt, Seehofer sei offenbar vom Bundestagswahlkampf direkt in den bayerischen Landtagswahlkampf übergegangen. Spahn hingegen arbeite „schlicht auf eigene Rechnung“.

Am Freitag sollen die beiden Neu-Minister im Bundestag ihr Programm präsentieren. Eine Stunde und 45 Minuten sind für „Superminister“ Seehofer reserviert. Eine Stunde und fünf Minuten für Gesundheitsminister Spahn. Das bietet Zeit für mehr als Schlagzeilen.