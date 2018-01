Berlin Die SPD-Führung will Anfang kommender Woche einen Stichtag festlegen, ab wann Neumitglieder am Mitgliederentscheid über eine neue Groko teilnehmen dürfen. Damit reagiert die Parteispitze auf eine Rekrutierungskampagne von Groko-Gegnern, die Stimmen gegen die Koalition mit der Union sammeln wollen. Der Beschluss soll bei der Sitzung des Parteivorstands gefasst werden, wie die SPD-Pressestelle am Mittwoch mitteilte.

Nach Ende der Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU will die SPD das Ergebnis ihren Mitgliedern zur Abstimmung vorlegen. Vom Ergebnis macht die Partei den Eintritt in eine Regierung abhängig.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, er freue sich über jedes neue Mitglied. Was aber nicht gehe, sei zu sagen, man solle eintreten, gegen die Groko stimmen und dann wieder austreten. Das reduziere den Wert der SPD-Mitgliedschaft. Die SPD-Parteilinke Hilde Mattheis verteidigte im Deutschlandfunk die Kampagne von Parteilinken und Jusos, in die SPD einzutreten, um in dem Mitgliederentscheid den Koalitionsvertrag abzulehnen.

Grafik zum Thema als PDF.