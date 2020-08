Großbaustelle Cdu-Vorsitz: Was Daniel Günther Kandidat Armin Laschet rät

Berlin Ein Vierteljahr noch bis zur Entscheidung. Doch in der Union wächst die Sorge, dass die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden zu einer Zerreißprobe wird. Doch bisher denkt keiner der drei Bewerber – der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen – daran, zurückzuziehen und den anderen das Feld zu überlassen.

Nächste Verschiebung

Die Suche nach einem Nachfolger für AKK Annegret Kramp-Karrenbauer, kurz AKK, ist seit dem 7. Dezember 2018 CDU-Bundesvorsitzende. Auf dem Parteitag in Hamburg hatte sie sich in der Stichwahl gegen Friedrich Merz durchgesetzt. Zuvor war Jens Spahn aus dem Rennen ausgeschieden. Am 10. Februar 2020 kündigte AKK jedoch an, sich im Laufe des Jahres vom Parteivorsitz zurückzuziehen und auf die Kanzlerkandidatur 2021 zu verzichten. Der Entscheidung war parteiinterne Kritik vor allem nach der Regierungskrise in Thüringen vorausgegangen. Bereits Anfang April sollte auf einem Sonderparteitag die Entscheidung über ihre Nachfolge getroffen werden. Doch in der Hochzeit der Corona-Krise wurde das verschoben. Nach derzeitigem Stand soll sie nun auf dem regulären Bundesparteitag am 4. Dezember fallen.

Die Christdemokraten wollen ein monatelanges Schaulaufen und ein erbittertes parteiinternes Kräftemessen verhindern. Die scheidende Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer schließt inzwischen eine erneute Verschiebung des Parteitags ins nächste Jahr nicht mehr aus.

Prompt widersprechen die Nachfolge-Kandidaten. Laschet hält eine Entscheidung über eine Verschiebung des Parteitags für verfrüht. Nach Ansicht von Röttgen wäre es fatal, sollte der Parteitag noch einmal ins nächste Jahr verschoben werden. „Die CDU muss in das Wahljahr 2021 mit einer neu gewählten Führung starten. Die Führungsfrage darf nicht länger vertagt werden“, fordert er.

Ersatz-Kandidat

Unterdessen versucht sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) als Vermittler. Bei einem Besuch von NRW-Ministpräsident Laschet wollte er mit seinem Parteifreund darüber beraten, „wie die Kandidaten doch noch zusammenkommen könnten“, erklärt er am Montag. Günther befürchtet, dass eine knappe Entscheidung, wie bei der letzten Vorsitzendenwahl zwischen Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz im Dezember 2018 in Hamburg kein guter Einstieg in das Bundestagswahljahr 2021 wäre. Er nehme „eine verbreitete Stimmung in der Partei wahr, dass jetzt nicht die Zeiten sind, in denen man lange Personaldebatten führen sollte“, sagt er.

Günther plädiert für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn als CDU-Chef und will erreichen, dass die bisherigen Kandidaten zu dessen Gunsten zurückziehen. Er schätze Spahn sehr. Der mache als Gesundheitsminister „einen ex­trem guten Job“.

Team-Geist

Spahn hat bisher eine erneute eigene Kandidatur abgelehnt, er wirbt bisher an der Seite Laschets für dessen Wahl zum CDU-Chef. Zuletzt hatte es immer wieder Stimmen in den Reihen der Union gegeben, die sich für ein Spitzenduo mit Spahn als CDU-Chef und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) als Unions-Kanzlerkandidat ausgesprochen hatten.

Günthers Appell an die Bewerber: Statt einer Kampfkandidatur eine Teamlösung. Die wolle er auch, versichert Laschet. Doch sieht er sich an der Spitze dieses Teams.