Berlin Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt eine Überarbeitung des Koalitionsvertrags ab. „Der Koalitionsvertrag gilt, und er wird ganz sicher nicht neu verhandelt“, sagte sie der „Welt am Sonntag“.

AKK wandte sich damit gegen entsprechende Vorstöße aus Union und SPD. So hatte sich der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Carsten Linnemann (CDU), für eine Überarbeitung der Vereinbarung von CDU/CSU und SPD unmittelbar nach den anstehenden Parteitagen ausgesprochen.

Die CDU kommt am 22. und 23. November zum Bundesparteitag in Leipzig zusammen, zwei Wochen später findet der SPD-Parteitag in Berlin statt. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sprach sich für einen Verbleib seiner SPD in der Großen Koalition aus. Auf dem SPD-Parteitag soll auch über die Zukunft des Bündnisses mit CDU und CSU abgestimmt werden.

Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, ehemaliger Rivale Kramp-Karrenbauers um den Parteivorsitz, sagte auf dem Landestag der Jungen Union Baden-Württemberg, AKK sei gewählte Vorsitzende – das werde er akzeptieren. „Sie hat unser aller Unterstützung verdient.“ Auf dem Bundesparteitag stünden keine Personaldebatten an. Merz betonte aber auch, es müsse erlaubt sein, kontroverse Diskussionen in Sachfragen zu führen.