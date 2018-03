Berlin Der Koalitionsvertrag wurde am Montag in Berlin unterzeichnet. Wissenschaftler haben mit Hilfe Künstlicher Intelligenz ermittelt: Fast 70 Prozent des Inhalts tragen die Handschrift der SPD. Eine Analyse des neuen Koalitionsvertrages.

• Zuwanderung: Der neue Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Wochenende schon einen „Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen“ angekündigt, um die Zahl der Abschiebungen „deutlich“ zu erhöhen. Im Koalitionsvertrag wurde unter anderem die Schaffung von „Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen“ vereinbart. Insgesamt soll die „Spanne“ von 180 000 bis 220 000 Zuwanderern pro Jahr nicht überschritten werden. Beim Familiennachzug für Angehörige von subsidiär geschützten Flüchtlingen muss schon bis Juli ein Gesetz im Bundestag verabschiedet werden, das ein Kontingent von 1000 Familienangehörigen pro Monat festlegt. Grundsätzlich bleibt der Familiennachzug für Flüchtlinge mit begrenztem Schutz ausgesetzt. Unter dem Strich hat sich die Union klar durchgesetzt.

• Europa: Bereits in der Präambel des Koalitionsvertrages wird ein „neuer Aufbruch für Europa“ angekündigt. Und im ersten Kapitel steht die Zusage: „Wir sind zu höheren Beiträgen Deutschlands zum EU-Haushalt bereit.“ Eine Formulierung, die Ex-SPD-Chef Martin Schulz hineinverhandelt hatte, und die der Union und insbesondere der CSU sauer aufstößt. Das Europakapitel trägt die klare Handschrift der Sozialdemokraten.

• Finanzen und Steuern: Die große Steuerreform fällt aus. Dafür läuft für 90 Prozent der bisherigen Beitragszahler der Solidaritätszuschlag aus. Konkret wird es aber erst 2021, dem Jahr der nächsten Bundestagswahl. 10 Milliarden Euro weniger müssen die Bürger dann zahlen, entlastet werden vor allem untere und mittlere Einkommen. Da die Union von der SPD geforderte Steuererhöhungen abwehrte und zugleich auf die Schwarze Null pochte, war nicht mehr Spielraum vorhanden. Unter dem Strich bleibt ein Patt.

• Weitere Entlastungen und Familienförderung: Mehr Geld in der Tasche werden insbesondere Familien haben: Das Kindergeld wird um 25 Euro pro Monat erhöht. Ganz schnell soll es beim Baukindergeld gehen, hier strebt Unions-Fraktionschef Volker Kauder schon bis Ende September ein Gesetz an. CDU, CSU und SPD ziehen hier an einem Strang. Vereinbart sind 1200 Euro Unterstützung pro Kind und Jahr. Weitere Entlastungen: Bei der Arbeitslosenversicherung sollen die Beitragssätze nach dem Willen der Union zum Juli von 3 auf 2,7 Prozent gesenkt werden. Die SPD macht Tempo bei der Abschaffung des Arbeitnehmer-Zusatzbeitrags zur Krankenversicherung, der soll zum 1. Januar 2019 fallen.

• Arbeitsmarkt: Das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit steht für die SPD ganz vorn auf der Agenda und soll schnell umgesetzt werden. Allerdings hat die SPD schon eine Kröte geschluckt, denn gelten soll das Rückkehrrecht nur für Unternehmen ab 45 Mitarbeiter. Weiterer Punkt für die SPD: Die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverträgen soll wieder „zur Ausnahme“ und endlose Kettenbefristungen abgeschafft werden. Dass die neue Groko vier Milliarden Euro zur Förderung von Langzeitarbeitslosen ausgeben will, ist ebenfalls ein Punkt für die SPD.

• Bildung und Schulen: Mit der Abschaffung des sogenannten Kooperationsverbotes, wonach der Bund den Kommunen kein Geld für Schulen geben darf, hat sich die SPD auf ganzer Linie gegen Kanzlerin Merkel durchgesetzt.