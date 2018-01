Grüne geben Habeck etwas Zeit

Berlin Die Grünen-Spitze will Robert Habeck im Fall seiner Wahl als Parteichef eine Übergangszeit von acht Monaten zugestehen, in der er weiterhin schleswig-holsteinischer Umweltminister bleiben darf. „Wir hatten mit einigen Leuten aus dem Spitzenteam ein Gespräch mit Robert Habeck, dass wir acht Monate als eine Möglichkeit sehen würden“, sagte die scheidende Parteichefin Simone Peter. Mehr als acht Monate, also ein Drittel der Amtszeit, sei „bei den Mitgliedern nicht zu kommunizieren“, sagte Peter. Habeck hatte sich ein Jahr gewünscht, in dem er zugleich Landesminister und Grünen-Chef sein darf – die Satzung der Grünen verbietet das eigentlich.