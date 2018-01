Grüne bestätigen Spitze ihrer Fraktion

Berlin Die Grünen im Bundestag haben Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter an ihrer Spitze bestätigt. Gegen eine neue Große Koalition wollen die Grünen die „führende Kraft der linken Mitte“ sein, kündigte Hofreiter nach der Wahl zum Abschluss einer Fraktionsklausur am Freitag in Berlin an.

Göring-Eckardt erhielt 67,7 Prozent der Stimmen, Hofreiter 66,1 Prozent. 2013 hatte der Parteilinke Hofreiter rund 80 Prozent der Stimmen erhalten, die Realo-Vertreterin Göring-Eckardt bei einer Gegenkandidatin 65 Prozent. Die Parlamentarische Geschäftsführerin Britta Haßelmann wurde mit 85,2 Prozent in ihrem Amt bestätigt.

Göring-Eckardt und Hofreiter werteten das Wahlergebnis als „Ansporn“. „Ich hatte schon schlechtere, ich hatte auch schon bessere“, sagte Göring-Eckardt. „Wir stellen uns auf als klare, als harte Opposition“, so die Fraktionschefin. Das Ergebnispapier der Sondierung von Union und SPD kritisierte Göring-Eckardt als „große Enttäuschung“. Die Grünen würden dem eine „kluge, innovative, moderne, spannende Politik“ entgegensetzen, sagte Hofreiter.