Grundsatzprogramm: Grüne wollen kein Öko-Beiboot sein

Berlin Die CDU bekommt es zuerst. Annalena Baerbock und Robert Habeck packen es am Freitag mit in einen Präsentkorb. Ein bunter Sommerstrauß mit Sonnenblume, Bio-Limonade, Ingwer und eben auch das neue Grundsatzprogramm der Grünen als Geschenk und kleiner Denkanstoß, der per Bote an die Christdemokraten zu ihrem 75. Geburtstag geliefert wird.

Die freundlichen Glückwünsche – ein Angebot für eine schwarz-grüne Kooperation oder eine Kampfansage in Richtung Bundestagswahl 2021? Mit ihren neuen 58 Seiten starken Grundsätzen unter dem Titel „‘…zu achten und zu schützen…‘ Veränderung schafft Halt“ jedenfalls, die die beiden Parteichefs in Berlin der Hauptstadtpresse vorstellten, wollen die Grünen den Weg für die Rückkehr in die Regierungsverantwortung bahnen und sich neu und breiter dafür aufstellen. Die jüngsten Umfragen kommen da wie gerufen, legt die Partei doch in der Wählergunst langsam wieder zu und klettert auf 20 Prozent. Ist der Corona-Knick bereits vorbei, und sind die Grünen wieder im Aufwind?

Baerbock und Habeck wollen die Volksparteien angreifen, reklamieren den Führungsanspruch für sich und wollen an die Spitze. Das Label einer reinen Ökopartei wollen die Grünen jetzt ablegen. Von der Ökopartei zum Kanzlerinnenwahlverein? Auf jeden Fall soll Schluss sein mit Oppositionsrolle im Bund – die Grünen wollen endlich wieder regieren und nicht nur das Öko-Beiboot sein. Ob Schwarz/Grün mit der Union oder Grün/Rot/Rot mit SPD und Linken lassen sie weiter bewusst offen.

Man wolle jetzt Mehrheitspartei werden, „ein neues Wir für die Gesellschaft schaffen“ und die natürlichen Lebensgrundlagen schützen. Die Corona-Krise und die Erfahrungen der vergangenen Monate müssten ein Wendepunkt sein hin zu einer krisenfesten Gesellschaft. „Das schaffen wir durch Veränderung, denn Veränderung schafft Halt“, so Baer­bock. Nach fast 20 Jahren kommt jetzt das programmatische Update. 40 Jahre nach ihrer Gründung wollen sich die Grünen inhaltlich neu und breiter aufstellen. Nicht mehr nur Klima- und Umweltschutz und Artenvielfalt sollen oben auf der Agenda stehen, sondern auch Wirtschaft und Arbeit, Sicherheit, Bildung, Familie und natürlich auch Gesundheit. Weg von den fossilen Brennstoffen hin zu dem Ziel von 100 Prozent erneuerbarer Energien, so ihr Ziel und ein Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Auf Deutschland komme hier eine besondere Verantwortung zu. „Wir leben in der Klimakrise“, erinnern die Grünen an die Verantwortung, jeden Tag zu handeln und dies nicht nach dem Motto „Morgen ist auch noch ein Tag“. Neben der Energiewende gelte es mit einer „sozial-ökologischen Mobilitätspolitik“ auch die Verkehrs- und Mobilitätswende voranzutreiben. Weniger Autos, der Raum in den Städten werde Stück für Stück neu aufgeteilt, so das Ziel. Mehr Investitionen in Bildung, technische Innovation und Digitalisierung, aber auch Gentechnik – die Grünen wollen nicht mehr als Wirtschaftschreck gelten.

Man trete jetzt in eine neue Phase der Parteigeschichte ein, heißt es im Programmentwurf. In den kommenden Wochen sollen die inzwischen gut 100 000 Mitglieder in digitalen Foren mitreden und sich einbringen. Im November soll der Bundesparteitag darüber entscheiden.

Man sei offen für neue politische Bündnisse, versichert Grünen-Chef Habeck. Und CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz will dieses Angebot gern annehmen, sollte er sich im Rennen um den Parteivorsitz bei den Christdemokraten durchsetzen und Kanzlerkandidat der Union werden. Schwarz/Grün sitze in vielen bürgerlichen Familien längst am Frühstückstisch. „Vielleicht werden nach der Wahl Schwarz/Grün oder Jamaika die einzigen stabilen Optionen sein“, erklärte Merz.