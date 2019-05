Berlin Hausbesitzer und Mieter hätten gern Klarheit: Bringt die künftige Grundsteuer neue Belastungen? Doch in der Politik läuft weiter ein Hickhack um die Reform der wichtigen Steuer. Es geht um Grundsätzliches. Der Ausgang des Streits ist offen.

Warum ist eine Grundsteuer-Reform notwendig ?

Die Grundsteuer ist mit Einnahmen von rund 14 Milliarden Euro pro Jahr eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Kommunen. Sie ist eine Steuer auf den Besitz von Grundstücken und Gebäuden. Auch Mieter sind von ihr betroffen – weil die Eigentümer die Steuer über die Nebenkostenabrechnung weiterreichen können. Das Bundesverfassungsgericht hat wegen veralteter Bemessungsgrundlagen eine Neuregelung bis Ende 2019 verlangt. Aktuell werden noch Grundstückswerte von 1935 in Ostdeutschland und von 1964 in Westdeutschland genutzt.

Was will Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ?

Er will ein sogenanntes wertabhängiges Modell. Dabei sollen vor allem der Wert des Bodens und die durchschnittliche Miete eine Rolle spielen. Damit die erste Neubewertung nach Jahrzehnten nicht zu massiven Anstiegen bei der Steuer führt, will der Vizekanzler die sogenannte Steuermesszahl massiv senken. Außerdem geht Scholz davon aus, dass die Kommunen einen weiteren Berechnungsfaktor senken, den Hebesatz. Auf diese Weise soll es unterm Strich insgesamt keine großen Mehrbelastungen von Mietern und Hausbesitzern geben.

Warum gibt es Widerstand gegen die Pläne ?

Vor allem Bayern macht Front gegen den Entwurf des Finanzministeriums. Die Landesregierung will seit Langem ein Konzept, bei dem sich die Steuerhöhe pauschal an der Fläche orientiert. Bayern kritisiert zudem, das Modell von Scholz werde zu mehr Bürokratie führen, allein in Bayern müssten mehrere Hundert Finanzbeamte eingestellt werden.

Worauf müssen sich Hausbesitzer und Mieter einstellen ?

Das ist derzeit unklar. Scholz will insgesamt keine Mehrbelastungen vor allem für Mieter. Dreh- und Angelpunkt sind die künftigen Hebesätze. Wie Scholz geht auch der Städtetag davon aus, dass die Kommunen den Hebesatz als einen zentralen Berechnungsfaktor der Grundsteuer senken.