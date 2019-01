Berlin Hunderttausende Kinder und Jugendliche quälen sich oft jahrelang mit Zahnspangen. Aber wie sinnvoll sind diese kieferorthopädischen Behandlungen tatsächlich? Sind die Zahnspangen ein Segen für die Patienten oder steigern sie vor allem das Budget der Ärzte?

Ein neues Gutachten des Bundesgesundheitsministeriums widmet sich dem Massenphänomen Zahnspangen. Es scheint die bereits vom Bundesrechnungshof geäußerte Kritik an hohen Kosten und zweifelhaftem Nutzen zu bestätigen. Die Ausgaben der Krankenkassen für solche Behandlungen hätten sich in den vergangenen Jahren stetig erhöht. 2017 erreichten sie einen Höchststand von 1,1 Milliarden Euro, heißt es in der 144-seitigen Analyse, die dieser Zeitung vorliegt.

Das Gesundheitsministerium stellte klar, dass es nicht an der Notwendigkeit kieferorthopädischer Leistungen zweifle. Das Expertengutachten zeige jedoch, dass die Datengrundlage nicht ausreiche, um die Frage der Wirtschaftlichkeit abschließend zu klären. „Insgesamt lassen die identifizierten Studien in Bezug auf die diagnostischen und therapeutischen kieferorthopädischen Maßnahmen keinen Rückschluss auf einen patientenrelevanten Nutzen zu“, heißt es in der Studie über „Kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen“ des Institutes IGES. „Dass Zahnspangen die Morbidität – Karies, Parodontitis, Zahnverlust etc. – verringern, kann zwar nicht belegt werden, ist aber laut IGES auch nicht ausgeschlossen“, erklärte ein Ministeriumssprecher.

Allerdings kämen die Experten in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass sich Zahnfehlstellungen sowie die Lebensqualität der Patienten durch die Behandlung verbesserten. Den Nutzen einer Therapie bewerte jedoch nicht der Gesetzgeber, sondern der Gemeinsame Bundesausschuss, dem Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen angehören. Der Ausschuss legt auch fest, welche medizinischen Behandlungen von der Gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden.

Jedes zweite Kind und jeder zweite Jugendliche in Deutschland sind in kieferorthopädischer Behandlung. Auch für viele Erwachsene gehört eine Zahnspange zum Alltag. Rund 618 000 Fälle in der Kieferorthopädie zählten die Krankenkassen Ende 2015.

Für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sind jetzt vor allem die Gesetzlichen Krankenversicherungen gefordert. Deren Spitzenverband müsse jetzt Kosten und Nutzen der Behandlungen genauer untersuchen.