Habeck fordert Union heraus

Berlin Die Grünen streben im Bundestagswahlkampf ein Duell mit der Union um Platz eins unter den Parteien an. „Wer Zweiter ist, muss die Eins herausfordern“, sagte Parteichef Robert Habeck in der ARD. „Und ich bin auch nicht bereit zu akzeptieren, dass die Union in Deutschland ein Abo auf den ersten Platz hat.“ Die Grünen hatten in Umfragen lange auf Platz zwei hinter der Union gelegen – deutlich vor der SPD. Zuletzt lagen Grüne und SPD aber auch gleichauf.