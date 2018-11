Haldenwang soll Maaßen beerben

Berlin Der bisherige Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, soll Chef der Behörde werden. Innenminister Horst Seehofer (CSU) werde ihn dem Kabinett als Nachfolger von Hans-Georg Maaßen vorschlagen, hieß es in einer Mitteilung. Maaßen war vergangene Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Haldenwang (58) ist seit 2009 Mitarbeiter im Verfassungsschutz-Amt, zunächst als Abteilungsleiter, seit 2013 als Vizepräsident. In Regierungskreisen ist über Haldenwang viel Positives zu hören. Er gilt als ruhig, bescheiden und ideologisch unverdächtig. Auch Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die Aufsicht über die Geheimdienste führen soll, loben seine ruhige Art.