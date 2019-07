Berlin /Hannover Stephan Weil klingt wie ein Orakel. Er habe zwar „keine Ambitionen für einen Wechsel nach Berlin“, sagt Niedersachsens Regierungschef. Der Sozialdemokrat fügt aber sogleich hinzu: Er werde eine eigene Bewerbung für das Amt des SPD-Chefs „definitiv nicht ausschließen“. Eine Absage für die Nachfolge der im Juni zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles klingt anders.

Davon hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montagabend berichtet. Demnach habe Weil am Wochenende den kommissarischen SPD-Vorsitzenden Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel mitgeteilt, dass er nicht für den Vorsitz kandidieren werde, sondern SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, auch ein Niedersachse, unterstützen werde, falls dieser sich bewerben sollte. Aus Parteikreisen in Hannover hieß es dazu auf Anfrage, es handele sich um einen „Spekulationsartikel“.

Bisher haben sich erst zwei Teams für die Parteispitze beworben: Europa-Staatssekretär Michael Roth und die ehemalige nordrhein-westfälische Gesundheitsministerin Christina Kampmann sowie SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach und die Umweltpolitikerin Nina Scheer. Gesine Schwan, Leiterin der SPD-Grundwertekommission, sucht hingegen noch nach einem Mitstreiter.

Die SPD macht es sich mal wieder nicht einfach. So blicken viele nach Hannover. Niedersachsens Regierungschef hat, was viele von einem SPD-Chef erwarten. Weil kann Wahlen gewinnen. Das weckt Begehrlichkeiten. Aber er ziert sich noch. „Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es Einzelkandidaturen geben wird“, lässt er eine deutliche Skepsis gegenüber der von der kommissarischen Parteispitze favorisierte Doppelspitze erkennen. Aber offiziell entsagen möchte er auch nicht. Kneifen kommt nicht gut in schlechten Zeiten. Er werde nichts ausschließen. Mit anderen Worten: Weil will gebeten werden.

Doch wächst in der SPD der Unmut über die starken Landesverbände Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Wenn beide zusammen agieren, hat es die SPD-Führung schwer. Das musste Andrea Nahles erkennen, ehe sie im Juni entnervt aufgab. Mehr aber noch Kurt Beck, der als SPD-Chef sanfte Korrekturen an den Hartz-Reformen anstrebte, aber auf den Widerstand der Agenda-Verfechter Franz Müntefering aus Nordrhein-Westfalen und Frank-Walter Steinmeier aus Niedersachsen stieß.

Bis zum 1. September können Bewerbungen eingereicht werden. Dann folgen 23 Regionalkonferenzen an der Basis, am Ende schließlich sollen die 460 000 Mitglieder entscheiden. Am 26. Oktober folgt das Ergebnis. Ein Parteitag im Dezember soll die neue Führung dann endgültig bestimmen.