Berlin /Hannover Die Bundesländer Niedersachsen und Bremen haben vor einem Hinauszögern des dringend benötigten Digitalpakts für Schulen gewarnt. Es bestehe massiver Investitionsbedarf, vor allem in die Infrastruktur, hieß es aus beiden Bundesländern, die aber zugleich eine geplante Gesetzesänderung für eine künftige Bund-Länder-Kostenteilung von 50:50 kritisierten.

„Wir appellieren dringend an die Bundesebene, diesen durch die Hintertüre in die Gesetzesänderung hineinformulierten Passus zu streichen. Ansonsten droht der Digitalpakt kläglich zu scheitern“, warnte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte, der Digitalpakt sei wichtig, um das Bildungssystem in Deutschland zukunftsfähig zu machen. „Die Schulen in Deutschland warten auf diese wichtige Entscheidung, das darf jetzt keine Hängepartie werden. Ich habe weder Verständnis dafür, dass sich jetzt einzelne Länder aus den bisherigen Verabredungen verabschieden, noch dass in Berlin aufgesattelt wird.“ Dass jetzt versucht werde, in einer „Hauruck-Aktion“ eine hälftige Beteiligung der Länder an allen zukünftigen Projekten des Bundes durchzusetzen, sei nicht akzeptabel.

Der neue Kostenschlüssel im Gesetz soll die Finanzierung gemeinsamer Bund-Länder-Programme definieren. Investiert der Bund künftig in Bildung oder andere Bereiche, müssen sich die Länder mit der Hälfte der Summe beteiligen. Das soll ab 2020 gelten. Der Digitalpakt selbst ist davon ausgeschlossen, dafür müssen die Länder „nur“ zehn Prozent Eigenanteil aufbringen. Für die Änderung des Grundgesetzes ist nach der Zustimmung des Bundestags auch ein Ja der Länder im Bundesrat nötig (14. Dezember). Fehlt im Bundesrat die Zweidrittelmehrheit, wäre der Digitalpakt gescheitert und könnte nicht wie geplant 2019 in Kraft treten.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat unterdessen die Bundesländer davor gewarnt, den Digitalpakt für Schulen im Bundesrat scheitern zu lassen. „Wir fordern die Länder auf, der Lockerung des Kooperationsverbotes zuzustimmen. Der Digitalpakt darf nicht an den Ländern scheitern“, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, am Montag im Gespräch mit unserer Berliner Redaktion.

Der Präsident der Kultusministerkonferenz (KMK), Thüringens Bildungsminister Helmut Holter, geht daher davon aus, dass der Digitalpakt für die Schulen nicht wie geplant im Januar 2019 starten kann. Gute Bildung sei im digitalen Zeitalter eine Aufgabe von herausragender Bedeutung, erklärte Landsberg. Diese lasse sich nur mit einer gemeinsamen Anstrengung von Bund, Ländern und Kommunen bewältigen. „Daher ist es gut und richtig, dass der Bund nunmehr fünf Milliarden Euro für eine zeitgemäße Ausstattung von Schulen zur Verfügung stellen wird“, sagte er.