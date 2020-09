Bildung: Wenn das Klassenzimmer Tatort wird

Berlin /Hannover Sie lockten ihn in einen Hinterhalt, um ihn kaltblütig mit einem Hammer zu erschlagen. Er sollte sterben, weil er ihnen schlechte Noten gegeben hatte. Drei Schüler aus Dortmund schmiedeten Mordpläne gegen ihren Lehrer. Doch der wurde misstrauisch, der Plan flog auf, und die Jugendlichen landeten vor Gericht. Der 17-jährige Haupttäter wurde wegen versuchten Mordes Anfang Juli zu drei Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Tatort Schulhof, Tatort Klassenzimmer – Gewalt macht sich immer stärker auch in den deutschen Schulen breit. Dabei geht es um Mobbing und psychische Angriffe, aber auch um handfeste Auseinandersetzungen bis hin zu Körperverletzung und sogar Morddrohungen. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) hervor. Danach hat seit 2018 an allen Schulformen Gewalt gegen Lehrkräfte deutlich zugenommen.

Mobbing und Attacken

Der Mordversuch in Dortmund ist zwar ein Extremfall und eher die Ausnahme. Doch geht bei nicht wenigen Lehrkräften die Angst um, wächst die Bedrohung, sei es im Internet oder in der Realität, so die Ergebnisse der Studie, bei der 1302 Schulleitungen befragt wurden. Lehrer werden immer häufiger gemobbt und attackiert.

Erst vor wenigen Monaten hatte das Landeskriminalamt Niedersachsen Alarm geschlagen, weil immer mehr Lehrkräfte Opfer solcher Angriffe geworden seien. Zwei von drei Schulleiterinnen und Schulleitern (61 Prozent) meldeten, dass es in den vergangenen fünf Jahren Fälle von Gewalt gegen das Lehrpersonal gegeben habe. Zwei Jahre zuvor waren es noch 48 Prozent. Hass und Hetze, Beschimpfungen in Chats, aber auch persönlich, Drohungen und Verunglimpfungen, aber auch tätliche Angriffe – so sieht offenbar der Alltag an den Schulen aus.

Psychische Folgen

Gewalt gegen Lehrkräfte habe an allen Schulformen zugenommen, so der Verband Bildung und Erziehung. An mehr als jeder dritten Schule (34 Prozent) habe es Fälle von tätlicher Gewalt gegen die Pädagogen gegeben. Angriffe, die bei manch einem nicht nur schmerzhafte körperliche, sondern auch psychische Folgen hätten.

Galten die Angriffe früher meist noch als Tabuthema, werden sie jetzt immer häufiger gemeldet und verfolgt. Jede fünfte Schulleitung fürchtet jedoch offenbar um den guten Ruf.

Besorgt zeigt sich angesichts dieser Entwicklung auch der Deutsche Lehrerverband. Im Internet, in sozialen Netzwerken und in den zahllosen WhatsApp-Klassenchats werde „zum Teil unterirdisch und böse über Lehrkräfte hergezogen“, beklagte Verbandschef Heinz-Peter Meidinger. An der Studie vermisse er jedoch differenzierte Fragestellungen und eine präzise Definition dessen, was unter physischer und psychischer Gewalt zu verstehen sei. Noch nicht erfasst worden seien die massiven generellen Beschimpfungen im Netz.