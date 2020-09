Feuer: Druck auf Innenminister Seehofer wächst

Berlin /Hannover /Bremen Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria wächst der Druck auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), betroffene Migranten in Deutschland aufzunehmen. Mehrere Bundesländer kündigten am Mittwoch an, Betroffene aus dem Lager zu sich holen zu wollen – obwohl Seehofer das in der Vergangenheit abgelehnt hatte. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will bis zu 1000 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen. „Die Bilder aus Moria sind bestürzend. Die Menschen auf der Flucht haben nach dem Feuer alles verloren, selbst das einfache Dach über dem Kopf“, sagte er. „Hier ist schnelle humanitäre Hilfe erforderlich.“

Das Flüchtlingslager Moria ist durch den Großbrand in der Nacht zum Mittwoch nahezu vollständig zerstört worden. Verletzt wurde nach vorläufigen Angaben niemand. Die griechische Regierung geht von Brandstiftung aus. Das Lager Moria gilt mit derzeit etwa 12 600 Bewohnern als das größte Flüchtlingslager Europas – diese Menschen sind nun obdachlos. An den dortigen Zuständen gibt es seit Jahren massive Kritik.

• Das ministerium sagt

Bezüglich der Aufnahme von Flüchtlingen hielt das Bundesinnenministerium zunächst an seiner Haltung fest. Ein Sprecher sagte am Mittwoch: „Die aktuelle Situation stellt uns vor Herausforderungen, aber das ist kein Grund, unsere bisherige Rechtsordnung infrage zu stellen.“ Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz erklärte: „Wir brauchen eine solidarische europäische Lösung.“

• Die Die SPD sagt

SPD-Chefin Saskia Esken forderte, die Bundesregierung müsse nun den Weg für eine Aufnahme der Geflüchteten von Moria in den Kommunen freimachen. „Wir müssen umgehend Hilfe vor Ort leisten und die Menschen, darunter viele Familien und Kinder, da rausholen“, schrieb sie auf Twitter. Außenminister Heiko Maas (SPD) und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ziehen dagegen eine europäische Lösung vor.

• Hannover sagt

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) richtete einen dringenden „Appell an die Bundesregierung und die Europäische Kommission, jetzt endlich die Grenzen für diese stark belasteten und verzweifelten Frauen, Männer und Kinder zu öffnen.“ Sein Land habe schon länger eine Aufnahme von Migranten aus Moria angeboten – aus rechtlichen Gründen seien ihm aber bislang die Hände gebunden gewesen.

• Bremen sagt

Auch die Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), hat Innenminister Seehofer aufgefordert, den Weg frei zu machen für eine Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Flüchtlingslager Moria. „Die Lage in Moria war schon vor den Feuern menschenunwürdig“, sagte Stahmann am Mittwoch. „Nachdem sie jetzt eskaliert ist, darf es kein Zögern mehr geben.“ Seehofer müsse von seiner Haltung abrücken, eine europäische Einigung zur Bedingung für die weitere Aufnahme von Geflüchteten in Deutschland zu machen.

Gemeinsam mit Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) bekräftigte sie die Bereitschaft Bremens, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen. Nach Anwendung des Königsteiner Schlüssels würde Bremen rund 120 Menschen aus Moria aufnehmen, wenn der Bund die Aufnahme aller Bewohner des Lagers – mehr als 12 000 – beschließen würde.