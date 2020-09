Corona-Pandemie: Milliarden für Gesundheitsamt

Berlin /Hannover Als Konsequenz aus der Corona-Pandemie rüsten Bund und Länder die Gesundheitsämter besser aus – mit insgesamt 4 Milliarden Euro. Bis Ende 2022 sollen mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) geschaffen werden, mindestens 1500 davon schon bis Ende 2021. Pro Gesundheitsamt sind es insgesamt etwa zehn bis 20 Stellen.

Die 375 Gesundheitsämter in Deutschland spielen unter anderem beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle. In Zeiten der Corona-Pandemie ist ihre Bedeutung enorm gewachsen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach bei der Vorstellung des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ von der größten Investition in diesen Bereich in der Geschichte der Bundesrepublik. Ziel sei eine Vernetzung über alle Ebenen. Unter anderem daran hatte es zu Beginn der Pandemie gekrankt.

Die Beschlüsse:

• Personal: Mehr Stellen soll es auf allen Ebenen geben. 90 Prozent sollen aber bei den örtlichen Gesundheitsämtern geschaffen werden.

• Attraktivität: Damit die Stellen auch besetzt werden können, soll es Anreize über das Besoldungsrecht, tarifvertragliche Regelungen und andere Maßnahmen geben. Bund und Länder wollen zudem eine vertiefte Verbindung des ÖGD mit der Wissenschaft bei der Fort-, Aus- und Weiterbildung erreichen.

• Digitalisierung: Die Kommunikationsplattform DEMIS soll bis Ende 2022 allen Gesundheitsbehörden zur Verfügung stehen. So sollen Meldeverfahren beschleunigt und vereinfacht werden.

• Zukunftsfähige Strukturen: Der Öffentliche Gesundheitsdienst soll für Pandemien und andere nationale gesundheitliche Notlagen organisatorisch und rechtlich besser aufgestellt werden. Die Grundlagen dafür soll ein externer und unabhängiger Expertenbeirat schaffen.

• Internationale Gesundheitssicherheit: Deutschland hat der Weltgesundheitsorganisation schon vor Jahren Flug- und Seehäfen benannt, bei denen besondere Vorrichtungen vorgehalten werden müssen – etwa im Kampf gegen Ebola. Dazu gehören etwa die Häfen in Hamburg und Bremen und die Flughäfen Frankfurt/Main, München, Berlin, Hamburg und Düsseldorf. Der Bund stellt nun 50 Millionen Euro für ein Förderprogramm zur Stärkung dieser Strukturen bereit.

• Umsetzung: Der Bund stellt den Ländern einmalig 3,1 Milliarden Euro zur Verfügung – in sechs Tranchen. Diese Mittel sollen vorrangig in den Personalzuwachs und für mehr Attraktivität der Arbeit fließen. Das restliche Geld fließt in den Aufbau von Strukturen, für Forschung und Evaluierung sowie zur Stärkung von Bundesbehörden.