Corona-Pandemie: Reisende sollen Test zahlen

Berlin /Hannover Immer mehr Reiserückkehrer, immer mehr Corona-Tests: Landespolitiker sprechen sich für eine Kostenübernahme für die verpflichtenden Corona-Tests durch Reisende aus Risikogebieten aus. Nun soll das Thema bei der Bund-Länder-Konferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am kommenden Donnerstag auf den Tisch kommen.

Seit Anfang August besteht eine Testpflicht für Reiserückkehrer aus internationalen Corona-Risikogebieten. Aktuell können sich die Reisenden kostenlos testen lassen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat diese Regelung wiederholt verteidigt. Sollten die Tests kostenpflichtig werden, würden manche Reisende möglicherweise versuchen, sie zu vermeiden, argumentiert er.

Die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) sagte nun, sie habe „großes Verständnis“ für die derzeit kostenlose Verfahrensweise, weil schnelles Handeln gefordert gewesen sei. „Aber wir brauchen eine neue Strategie in den Herbst rein, wenn wieder Ferien sind“, sagte sie.

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) plädiert dafür: „Wer eine Flugreise in einen Ferienort machen kann und anschließend am Flughafen getestet werden soll – warum soll der eigentlich dafür nicht finanziell aufkommen, sondern die Allgemeinheit?“, sagte er.

Die immens gestiegene Zahl an Corona-Tests führt inzwischen zu Kapazitätsproblemen. In der Woche vom 10. bis 16. August hätten die teilnehmenden Labore einen Rückstau von 17 142 abzuarbeitenden Proben angegeben, heißt es in einem aktuellen Bericht des Robert Koch-Instituts. Die Probleme könnten zu Verzögerungen bei der Abklärung möglicher Infektionen führen.