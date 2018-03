Berlin /Hannover Horst Seehofer eckt gleich nach seinem Start als Bundesinnenminister mit einer Abgrenzung vom Islam an. Der Protest, der dem CSU-Vorsitzenden dafür entgegenschlägt, kommt nicht nur von der Opposition, sondern auch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Der „Bild“ hatte Seehofer gesagt: „Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Deutschland ist durch das Christentum geprägt.“ Die hierzulande lebenden Muslime gehörten aber „selbstverständlich“ dazu. In Deutschland mit seinen gut 82 Millionen Einwohnern leben rund fünf Millionen Muslime.

Weil widersprach Seehofers Ansicht deutlich: „Die in Deutschland lebenden Muslime gehören zu Deutschland, das gilt selbstverständlich auch für ihren Glauben.“ Das Grundgesetz kenne keine Staatsreligion, dies habe die Kanzlerin immer wieder zum Ausdruck gebracht. „Es ist bemerkenswert, dass der Bundesinnenminister gleich an seinem ersten Arbeitstag eine völlig überflüssige Kontroverse mit seiner Regierungschefin anzettelt“, sagte er.

Auch die Kanzlerin selbst grenzte sich von Seehofer ab. Deutschland sei zwar stark vom Christentum und auch jüdisch geprägt, aber inzwischen lebten auch Millionen Muslime hier. „Diese Muslime gehören auch zu Deutschland, und genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam.“

Die designierte SPD-Chefin Andrea Nahles erklärte im NWZ-Interview: „Seehofer glaubt wohl, damit im Bayern-Wahlkampf punkten zu können. Ich finde den Blick ins Grundgesetz hilfreich, dort gewährt Artikel 4 die Religionsfreiheit.“ Grüne und Linke warfen Seehofer vor, er wolle sich bei den Anhängern der AfD anbiedern.

Schützenhilfe erhielt Seehofer nur von wenigen Unionspolitikern, darunter die neue Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU).

Die Türkische Gemeinde in Deutschland warnte Seehofer. Ihr Bundesvorsitzender Gökay Sofuoglu sagte: „Diese wenig hilfreiche Debatte wieder zu eröffnen, ausgerechnet in einer Zeit, in der Moscheen und Flüchtlingsunterkünfte brennen, zeigt, dass Herr Seehofer in der Rolle des Innenministers noch nicht angekommen ist.“