Führerscheine zurückgeschickt

Berlin /Hannover Angesichts des Debakels um den neuen Bußgeldkatalog im Straßenverkehr erhalten Verkehrssünder in den ersten Bundesländern ihren eingezogenen Führerschein zurück. Betroffen sind Tausende. Alle 16 Bundesländer hatten sich darauf verständigt, nach dem aufgedeckten Formfehler bei den Fahrverboten für Raser rechtlich zu prüfen, ob Führerscheine bald zurückgegeben werden. Die Verfahren zur Rückgabe sind unterschiedlich. In Niedersachsen konnte das Innenministerium keine Angaben dazu machen, wie viele Autofahrer betroffen sind. Ob Kommunen, die aufgrund der neuen Regelung Führerscheine einkassiert haben, diese schon zurückschicken würden, sei nicht bekannt. Dies liege in der Verantwortung der Bußgeldstellen.