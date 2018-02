Berlin /Hannover CDU-Chefin Angela Merkel erwartet von Annegret Kramp-Karrenbauer als künftiger Generalsekretärin neue inhaltliche Impulse für die Arbeit der Partei. Sie empfinde es als „ein großes Glück“, dass die saarländische Ministerpräsidentin sich künftig dafür einsetzen wolle, die CDU zusammenzuhalten und den Mitgliedern auch „wieder mehr Heimat zu geben“, sagte die Kanzlerin am Montag in Berlin. Die Idee des Ämterwechsels stamme von Kramp-Karrenbauer selbst, so Merkel. „Mich hat diese Idee sehr berührt“, ergänzte die Parteichefin. Es sei alles andere als selbstverständlich, dass eine erfolgreiche Ministerpräsidentin von einem Staats- in ein Parteiamt wechsle.

Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte eine umfassende Programmdebatte in der CDU an. „Die Programmdiskussion ist ein Angebot an alle Gruppierungen in der Partei“, sagte die 55-jährige Saarländerin. Die christlich-sozialen Wurzeln sollen dabei ebenso berücksichtigt werden wie die konservativen Wurzeln der Partei. Die CDU habe den Anspruch, eine „starke selbstbewusste Volkspartei der Mitte“ zu sein.

Kramp-Karrenbauer kündigte ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin an. Neuer Regierungschef soll der Chef der CDU-Fraktion im Landtag, Tobias Hans, werden.

In der CDU Niedersachsen trifft die Wahl Kramp-Karrenbauers auf Zustimmung. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, betont CDU-Generalsekretär Kai Seefried. Die „erfolgreiche Ministerpräsidentin“ bringe einfach „viel politische Erfahrung mit“, lobt Seefried, der zugleich dem scheidenden Generalsekretär Peter Tauber „Respekt und Anerkennung“ zollt. Tauber habe wichtige Reformen in der Partei angestoßen, die Bedeutung der sozialen Medien erkannt und „das lange viel zu stiefmütterlich behandelte Instrument des Haustürwahlkampfs“ wiederentdeckt.